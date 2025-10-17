Lady Gaga a Milano: Mayhem Ball Tour, un’esperienza unica

Milano si appresta ad accogliere il Mayhem Ball Tour di Lady Gaga, un evento che ha già conquistato il mondo e che vedrà il suo apice in due date sold-out all’Unipol Forum il 19 e il 10 ottobre.

Più che un semplice concerto, il tour si configura come un’esperienza immersiva, un vero e proprio “capolavoro di teatro musicale pop”, come lo hanno definito la critica internazionale, che trascende le convenzioni del genere.

Il trionfo globale del Mayhem Ball Tour è innegabile, un riflesso dell’impatto culturale e artistico dell’album “Mayhem”.

Quest’ultimo, frutto di una visione creativa condivisa con Michael Polansky, ha segnato un nuovo punto di riferimento nella carriera di Gaga, esordendo al vertice della Billboard 200, un risultato che la consacra come una delle poche artiste a raggiungere un simile successo con ben sette album consecutivi.

La dominazione dell’album nelle classifiche Dance/Electronic Albums per ben 17 settimane sottolinea la sua risonanza nel panorama musicale contemporaneo, dimostrando la capacità di Gaga di evolversi e di innovare costantemente.

La complessità e la ricchezza del Mayhem Ball Tour emergono dalla fusione di talenti e competenze.

Oltre alla direzione artistica di Gaga e Polansky, il progetto vanta la regia visionaria di Ben Dalgleish (Human Person), che guida l’esecuzione con un approccio innovativo e sperimentale.

Parris Goebel, figura di spicco nella coreografia contemporanea, contribuisce con movimenti che amplificano l’impatto emotivo e visivo dello spettacolo.

Il design dei costumi, a cura di Hunter Clem, della sorella di Gaga, Natali Germanotta (Topo Studio), e di Hardstyle, è un elemento cruciale per la narrazione visiva, creando un’estetica unica e distintiva che arricchisce l’esperienza del pubblico.

L’impiego di Human Person indica un’attenzione all’integrazione di elementi tecnologici avanzati, forse nell’uso di proiezioni o effetti speciali, elevando lo spettacolo a un livello di immersione totale.

Per celebrare l’attesa e creare un’atmosfera di connessione tra i fan, il Nodo Bar di Milano sarà trasformato in un vero e proprio tempio dedicato all’universo “Mayhem” domenica 19 ottobre dalle 10 alle 15.

Questo incontro pre-concerto offrirà ai fan l’opportunità di condividere la loro passione, scambiarsi impressioni e prepararsi emotivamente per lo spettacolo, concepito in atti, come una vera e propria opera teatrale con una narrazione complessa e stratificata.

Il Mayhem Ball Tour proseguirà la sua tournée europea, toccando città iconiche come Barcellona, Berlino, Amsterdam, Anversa e Lione, per culminare in un’esibizione finale epica presso l’Accor Arena di Parigi.

Il 2024 vedrà Gaga impegnata in una serie di concerti in Australia, per poi proseguire il suo percorso artistico in Giappone a gennaio e rientrare negli Stati Uniti a febbraio, confermando la sua inarrestabile presenza sulla scena musicale globale e la sua capacità di creare esperienze indimenticabili per i suoi numerosi fan.