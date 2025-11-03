Le Voci di Dante: Un Pellegrinaggio Artistico tra Passioni e Memoria

Il 7 novembre segna l’inizio di un’esperienza performativa inedita, un pellegrinaggio intellettuale e artistico che affonda le sue radici nella memoria di Sant’Agostino, riposando nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia.

“Le voci di Dante”, progetto ambizioso del Piccolo Teatro di Milano, vede l’attore Toni Servillo interpretare l’opera dantesca attraverso la sensibile rilettura critica di Giuseppe Montesano, offrendo al pubblico un’immersione profonda e contemporanea nella “Commedia”.

Lungi da un mero atto celebrativo, l’iniziativa si propone di liberare il capolavoro dantesco dalle polverose interpretazioni storiche, restituendogli una vitalità pulsante e connessa alla nostra epoca, intrinsecamente segnata da inquietudine e elettricità.

Montesano, a tal proposito, sottolinea come i classici, per risuonare nel presente, debbano incarnare i nostri bisogni più urgenti, le nostre emozioni più profonde, divenendo uno specchio in cui riflettere la nostra umanità.

La “Commedia” si rivela così un romanzo corale, un mosaico di storie individuali intrecciate, abitato da figure iconiche come Francesca, Ugolino, Ulisse e lo stesso Dante, ognuna portatrice di passioni universali: amore, odio, desiderio di vita, smarrimento, la ricerca di una luce che rischiari l’oscurità.

Il progetto “Le voci di Dante” invita il pubblico a intraprendere un viaggio interiore, a camminare al fianco del Sommo Poeta, non come mera rievocazione del passato, ma come esplorazione del nostro presente, un “ora e qui” illuminato dalla luce della poesia.

La forza della “Commedia” risiede nella sua capacità di trascendere il tempo, poiché le passioni che animano i personaggi sono intrinsecamente contemporanee, eternamente attuali.

Dante, più che una figura storica, si presenta come un contemporaneo, un compagno di viaggio nell’esplorazione dell’animo umano.

Dopo Pavia, il percorso itinerante toccherà altre sacre dimore: le Cattedrali di Cremona e Vigevano, la Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, e infine il Duomo di Milano, dove la performance si concluderà l’11 maggio 2026.

Un viaggio attraverso il territorio lombardo, un’esperienza immersiva che invita alla riflessione e all’emozione, un omaggio al genio di Dante Alighieri e alla sua inesauribile capacità di parlare al cuore dell’uomo, a prescindere dalle epoche.

Più che una rappresentazione, un’occasione per riappropriarsi di un patrimonio culturale di inestimabile valore, riscoprendo la sua rilevanza nel panorama artistico e sociale contemporaneo.