Luca Carboni a Milano: Ritorno a 6 anni dall’ultimo concerto!

Dopo una performance memorabile che lo ha visto condividere il palco con Cesare Cremonini durante il concerto di San Siro, di fronte a un pubblico di oltre cinquantasette mila persone, Luca Carboni, superati i recenti acciacchi fisici, annuncia il suo ritorno a Milano. L’appuntamento è fissato per l’11 novembre all’Unipol Arena, segnando un’attesa di sei anni dall’ultimo concerto in città e un quarto di secolo dalla pubblicazione di “Forever”, album che ha contribuito a definire il suo percorso artistico.Il tour, intitolato “RIO ARI O LIVE”, si configura come un’estensione scenica e sonora della mostra omonima presentata precedentemente a Bologna. Quest’ultima, un’immersione nell’universo creativo del cantautore, ha offerto un viaggio a ritroso nel tempo, esplorando quarant’anni di musica, arte e riflessioni personali. Non un semplice concerto, bensì un’esperienza immersiva che ha saputo combinare performance musicali, proiezioni di immagini d’archivio e interventi vocali, il tutto per celebrare un percorso artistico ricco di trasformazioni e innovazioni. Carboni ha descritto “RIO ARI O” come il suono primordiale, l’impronta sonora che ha preceduto anche le parole che hanno dato il via alla sua carriera con “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, traccia d’apertura del suo esordio discografico. Questo suono – ha spiegato – ha assunto nel tempo un significato simbolico per la sua peculiare armonia e l’impatto visivo che genera, trascendendo la mera componente uditiva per divenire un’immagine sonora impressa nella memoria collettiva. Più che una melodia, un’identità.L’evento “RIO ARI O LIVE” promette di amplificare e approfondire questi elementi, offrendo una narrazione ancora più avvincente e coinvolgente, alimentata dall’energia del vivo e dall’interazione con il pubblico. Un’occasione unica per ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera, riscoprire i brani più amati e lasciarsi trasportare dalle atmosfere evocative che hanno caratterizzato la sua produzione artistica, da sperimentazioni elettroniche a ballate intense, da provocazioni linguistiche a riflessioni esistenziali.I biglietti per l’attesissimo concerto di Milano saranno disponibili a partire da oggi, 16 giugno, alle ore 18:00. Un’opportunità da non perdere per rivivere l’energia e la creatività di un artista che ha saputo reinventarsi nel corso degli anni, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale italiano.