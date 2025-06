Lucy Liu a Locarno: Premio Carriera e Anteprima di *Rosemead*

Lucy Liu, Icona Multiforme, Onorata a Locarno 78 con un Premio alla Carriera e la Prima Internazionale di *Rosemead*Il Locarno Film Festival, in edizione 78, si prepara ad accogliere una figura poliedrica e profondamente influente: Lucy Liu. L’attrice, regista, artista visiva e attivista riceverà il prestigioso Career Achievement Award il 14 agosto, un riconoscimento che celebra una traiettoria artistica complessa e costellata di successi, oltre che di impegno civile. La serata culminerà con la prima internazionale del nuovo film di Eric Lin, *Rosemead* (2025), progetto che vede Liu anche nel ruolo di produttrice e in cui interpreta una figura femminile intensa e sfaccettata.Lucy Liu incarna un’eccezionalità che va ben oltre i confini del mero intrattenimento. Con una carriera che abbraccia più di trent’anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico globale, accumulando incassi superiori ai 3,7 miliardi di dollari. Il suo percorso, costellato di ruoli memorabili in titoli come *Kill Bill*, *Charlie’s Angels*, *Chicago* e *Come far perdere la testa al capo*, non si limita alla performance attoriale; rappresenta una ridefinizione continua dei canoni di successo e di rappresentazione femminile a Hollywood, sfidando stereotipi e aprendo la strada a una maggiore diversità.*Rosemead*, il film presentato in anteprima a Locarno, si rivela un’opera profondamente personale e commovente. Ispirato a una storia vera, il dramma esplora temi di maternità, ossessione e la corsa disperata contro il tempo, incarnati dalla performance intensa e vulnerabile di Liu. La sua partecipazione come produttrice sottolinea l’impegno dell’attrice verso progetti che affrontano tematiche complesse e che ampliano la narrazione cinematografica.Ma l’universo creativo di Lucy Liu non si esaurisce con la recitazione. La sua passione per le arti visive la vede impegnata nella creazione di sculture e dipinti a tecnica mista, esposti in gallerie e musei di rilevanza internazionale. La sua sensibilità e il suo sguardo critico si riversano anche nel suo attivismo umanitario, che la vede ambasciatrice Unicef da oltre due decenni. Questo impegno profondo e costante le è valso prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Danny Kaye Humanitarian Award e il Women’s World Award, testimoniando l’impatto positivo che ha generato nel mondo.Lucy Liu ha contribuito a riscrivere la storia del cinema americano. Come seconda donna di origine asiatica statunitense a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha superato barriere e ha aperto nuove prospettive per le generazioni future. La sua evoluzione artistica, che spazia dai blockbuster di grande successo ai drammi più intimi, come *Presence* di Steven Soderbergh, testimonia la sua versatilità e la sua capacità di infondere profondità e complessità a ogni personaggio.”Lucy Liu incarna un’alchimia rara, capace di attraversare generi e linguaggi con una disinvoltura e un’intelligenza fuori dal comune,” sottolinea Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, riassumendo l’essenza di una figura che continua ad essere un’inesauribile fonte d’ispirazione, dalla settima arte all’impegno sociale, dalle arti visive alla promozione dei diritti umani.