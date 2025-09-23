Man Ray: Luce, Surrealismo e Moda a Milano

Man Ray: Un’Esplorazione Luminescente tra Arte, Moda e SurrealismoIl Palazzo Reale di Milano ospita fino all’11 gennaio una retrospettiva di straordinaria portata, dedicata a Emmanuel Radnitzky, più noto come Man Ray, figura chiave nell’evoluzione del panorama artistico del XX secolo.

L’evento, che si affianca alla mostra omaggio al Metropolitan Museum di New York, offre uno sguardo approfondito sulla carriera poliedrica di un artista che ha ridefinito i confini della fotografia, del cinema e delle arti visive, trasformando l’ordinario in straordinario attraverso la maestria del chiaroscuro e l’audacia sperimentale.

La mostra presenta un corpus di circa trecento opere – fotografie vintage, disegni, sculture, documenti d’archivio, litografie e oggetti – che tracciano un percorso completo attraverso la sua vita e la sua produzione.

Dalle prime fotografie, concepite inizialmente come documentazione del proprio lavoro pittorico, alle ritratti eleganti e rivelatori di amici e contemporanei, Man Ray si rivela un acuto osservatore del suo tempo, capace di cogliere l’essenza dei suoi soggetti con un approccio spesso ironico e sempre raffinato.

Il trasferimento a Parigi nel 1921 segna una svolta cruciale nella sua traiettoria artistica.

L’incontro con Marcel Duchamp e l’adesione al movimento surrealista, sotto l’influenza di André Breton e Louis Aragon, lo catapultano nel cuore delle avanguardie europee.

È in questo contesto che Tristan Tzara gli attribuisce il nome di “Rayografie”, termine che descrive le sue innovative immagini ottenute esponendo direttamente oggetti sulla pellicola sensibilizzata, bypassando la macchina fotografica e aprendo nuove possibilità espressive.

Queste tecniche, radicali per l’epoca, anticipano concetti chiave della manipolazione dell’immagine che avranno un impatto duraturo sulla fotografia contemporanea.

La sua sensibilità artistica si estende al mondo della moda negli anni ’30, un ambito che influenza profondamente la sua opera e che a sua volta viene trasformato dalla sua visione unica.

Man Ray immortalava le creazioni di stilisti iconici come Elsa Schiapparelli e Coco Chanel, elevando la fotografia di moda a forma d’arte e contribuendo a definire l’estetica di un’epoca.

Parallelamente, continua a sperimentare nel cinema, realizzando opere innovative come “Le Retour à la raison” (1923), “Emak Bakia” (1926), “L’Étoile de mer” (1928) e “Les Mystères du Château de Dé” (1929), film che fondono elementi surrealisti, humor e una profonda riflessione sulla condizione umana.

La mostra, curata da Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, è un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo creativo di un artista che ha saputo coniugare arte, moda e cinema, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’arte e della cultura del XX secolo.

Il catalogo, edito da Silvana Editoriale, offre un approfondimento critico e documentale sull’opera di Man Ray, arricchendo ulteriormente l’esperienza espositiva.