Mantova: boom turistico e riscoperta dell’anima d’acqua.

Mantova registra un’impennata turistica che ridefinisce il suo ruolo nel contesto lombardo ed europeo: un incremento del 12,23% nei pernottamenti nel 2024, tradotto in oltre 83.000 presenze aggiuntive rispetto all’anno precedente. Un dato che, come sottolinea l’Assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, non è semplicemente un numero, ma un indicatore di una riscoperta profonda e complessa di un territorio ricco di storia, arte e, sempre più, di un’identità legata all’acqua.L’evento “Mantova Città d’Acqua”, inserito nel più ampio progetto Acquam, ha fornito un’occasione di riflessione strategica sul futuro dell’ecosistema del Mincio e dei laghi mantovani, e ha permesso di presentare i risultati di un’analisi approfondita delle tendenze turistiche. Quest’analisi, basata sulle tracce digitali – dati di ricerca online, interazioni sui social media, prenotazioni di attività – rivela una dinamica ben precisa: il fascino intramontabile del patrimonio artistico e culturale mantovano si consolida, ma convive e si arricchisce di un interesse crescente verso la sua dimensione acquatica, un elemento distintivo che caratterizza il territorio.Questa evoluzione non è casuale. Il turista moderno non ricerca più soltanto la fruizione passiva di monumenti e opere d’arte, ma desidera immergersi in un contesto, vivere un’esperienza che stimoli i sensi e che offra un legame autentico con il luogo visitato. L’interesse per “Mantova Città d’Acqua” rappresenta una risposta concreta a questa aspirazione, un segnale che indica una preferenza per un turismo esperienziale, sostenibile e profondamente legato al territorio.Il Mincio e i laghi circostanti non sono quindi semplici elementi paesaggistici, ma diventano il fulcro di un’offerta turistica innovativa, che spazia dalla fruizione naturalistica alla scoperta di pratiche ancestrali legate alla pesca e all’agricoltura irrigua. Questo approccio consente di valorizzare le risorse locali, promuovendo al contempo un modello di sviluppo turistico più consapevole e rispettoso dell’ambiente. L’evoluzione del turismo a Mantova si configura dunque come un’opportunità per rafforzare l’identità del territorio, creando un circolo virtuoso tra cultura, natura e sviluppo economico. L’impegno futuro sarà quello di consolidare questa traiettoria, investendo in infrastrutture sostenibili e promuovendo un racconto autentico e coinvolgente della Mantova che sa coniugare storia, arte e la sua anima d’acqua.