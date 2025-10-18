Mattarella alla Scala: omaggio a Milano e al dialogo italo-russo

La serata del 7 dicembre alla Scala di Milano si preannuncia carica di significato, con l’attesa di una presenza illustre: quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La conferma, auspicata dal sovrintendente Fortunato Ortombina, si colloca all’interno di un più ampio quadro di valorizzazione culturale e di dialogo istituzionale, come testimoniato dall’evento “Futura, nuovi sguardi per la cultura”, promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia e ospitato nel prestigioso teatro.

Al centro della Prima, un’opera monumentale: “Lady Macbeth del Distretto di Mtsensk” di Dmitrij Šostakovič.

La scelta si rivela particolarmente significativa, non solo per la sua potenza drammatica e la sua complessa architettura musicale, ma anche per il suo profondo legame storico e culturale con la città di Milano.

È un legame che affonda le radici in un periodo cruciale del Novecento, gli anni ’60, quando Milano si configurava come un ponte privilegiato tra l’Italia e la Russia.

Un’epoca di intenso scambio intellettuale e artistico, segnata da una vibrante apertura verso la cultura sovietica, spesso attenuata dalle tensioni geopolitiche del Guerra Fredda.

Milano, in questo contesto, svolse un ruolo chiave, diventando un rifugio per opere e autori altrimenti inaccessibili al pubblico occidentale.

Un esempio emblematico è la pubblicazione, avvenuta proprio a Milano, del romanzo “Il Dottor Živago” di Boris Pasternak.

La sua diffusione, avvenuta in circostanze delicate e quasi segrete, simboleggia l’impegno della città a preservare e diffondere il patrimonio culturale russo, nonostante le difficoltà.

Questo atto di coraggio e la rete di relazioni consolidate permisero a una generazione di lettori italiani di accedere a una voce cruciale della letteratura del Novecento.

La Prima della Scala, dunque, non si configura come un semplice evento culturale, ma come un omaggio a questo storico legame, un’occasione per riflettere sull’importanza del dialogo interculturale e sulla resilienza dell’arte di fronte alle sfide politiche.

L’enorme interesse del pubblico, testimoniato dalle numerose richieste di biglietti, conferma la forza evocativa di questo legame e l’attesa di una serata che promette di essere memorabile, un momento di riflessione e celebrazione della cultura, della storia e dell’identità milanese.