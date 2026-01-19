Miart 2026: Coltrane e Nuove Rotte nell’Arte Milanese

Miart 2026: Un Viaggio nell’Arte, tra Eredità Musicale e Nuove FrontiereLa trentesima edizione di Miart, la prestigiosa fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, si appresta a illuminare Milano dal 17 al 19 aprile, proponendo un’esperienza immersiva intitolata “New Directions”.

Questo titolo, omaggio all’album iconico di John Coltrane, celebrato nel centenario della sua nascita, non è una semplice evocazione, ma un principio guida che permea l’intera manifestazione, riflettendo una vocazione all’innovazione e alla ricerca di nuovi orizzonti espressivi.

Fiera Milano, con una piattaforma inserita in un mercato globale di undici miliardi di euro in crescita e un impatto significativo sull’occupazione, conferma la cultura come fulcro strategico della sua visione.

Miart 2026 ambisce a diventare un vero e proprio crocevia culturale, un luogo di dialogo tra artisti, galleristi, collezionisti e appassionati, un ecosistema vitale per l’arte contemporanea.

Il percorso espositivo si snoda attraverso un secolo di storia dell’arte, un viaggio che parte dai maestri del primo e secondo Novecento per giungere alle avanguardie contemporanee, esplorando le molteplici declinazioni del linguaggio artistico.

Tre sezioni principali – Emergent, focalizzata su nuove realtà galleristiche provenienti da tutto il mondo, e le sezioni dedicate all’arte consolidata e alle nuove tendenze – offrono una panoramica completa e stimolante.

Un inedito progetto speciale, in collaborazione con il St.

Moritz Art Film Festival, inaugurerà un’area dedicata all’immagine in movimento, ampliando ulteriormente l’offerta e promuovendo la sperimentazione.

Un elemento distintivo di questa edizione è la “Sz Sugar miart commission”, un progetto innovativo che invita le gallerie partecipanti a reinterpretare due opere seminali degli anni ’60: “Audace colpo dei soliti ignoti” di Piero Umiliani, con la preziosa collaborazione del leggendario Chet Baker, e “Invenzione su una voce per nastro magnetico” di Bruno Maderna.

Questo stimolo creativo si traduce in nuove produzioni artistiche, frutto di un dialogo tra passato e presente, tra musica e arti visive, tra tradizione e innovazione.

Il coinvolgimento di Cam Sugar, catalogo di colonne sonore originali italiane, rafforza l’integrazione tra le diverse forme d’arte.

La partnership con Gruppo Intesa Sanpaolo, confermata come main partner, e il supporto di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sottolineano l’importanza strategica di Miart nel panorama culturale internazionale.

La nuova sede, la South Wing di Allianz MiCo affacciata su City Life, offrirà un contesto elegante e funzionale per l’evento.

Ma l’energia di Miart si estenderà ben oltre i confini della fiera, con la Milano Art Week, un calendario ricco di eventi, installazioni, mostre e incontri che animeranno la città dal 13 al 19 aprile, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli amanti dell’arte.

L’obiettivo è quello di trasformare Milano in un vero e proprio laboratorio creativo, un luogo di ispirazione e di scambio culturale.