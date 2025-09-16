Milano Beauty Week: Bellezza, Benessere e Innovazione a Milano

La Milano Beauty Week, giunta alla sua quarta edizione, si configura come un’immersione totale nel mondo della bellezza e del benessere, un ecosistema vibrante che si estende ben oltre la mera estetica.

Promossa da Cosmetica Italia in sinergia con Cosmoprof ed Esxence, l’iniziativa, in programma dal 17 al 21 settembre, ambisce a ridefinire il concetto di bellezza, proiettandolo verso un futuro sostenibile, inclusivo ed emotivamente coinvolgente.

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce di una nuova prestigiosa sede, Palazzo Bovara, affiancando Palazzo Giureconsulti e Palazzo Castiglioni, ampliando così l’offerta culturale e l’area di fruizione.

L’obiettivo primario è smantellare la percezione limitata della filiera cosmetica, spesso relegata a prodotti per la cura del corpo e del viso.

La Milano Beauty Week intende rivelare la sua complessità e la sua importanza cruciale in ambiti quali l’igiene personale, la salute, la prevenzione, la protezione e la cura di sé in senso ampio, abbracciando un approccio olistico al benessere.

Il programma denso e variegato, consultabile sul sito web e tramite l’app dedicata, prevede oltre 500 eventi, dai laboratori esperienziali dedicati all’olfatto al congresso Dermocosm, piattaforma di confronto tra dermatologi, ricercatori e specialisti.

Ritorno atteso sono i Beauty Cube, installazioni pop-up che animano il centro città, e i Beauty Tram, vere e proprie vetrine itineranti di bellezza a bordo dei tram storici milanesi.

Numerose attività si dislocano in spazi commerciali, musei e luoghi di cultura, creando un percorso di scoperta continuo e stimolante.

Un momento clou della settimana sarà la “Beauty Saturday Night” del 20 settembre, un’occasione unica per vivere un’apertura serale prolungata a Palazzo Giureconsulti, arricchita da un coinvolgente dj set nel loggiato.

L’edizione 2024 pone l’accento sulla responsabilità sociale, attraverso iniziative come “Beauty Gives Back”, che permette di ottenere prodotti cosmetici in cambio di una donazione a La forza e il sorriso Onlus, e “Love is in the Hair”, che premia la generosità con trattamenti per capelli.

In Piazza Duomo e in Via Mercanti, i Beauty Cube dedicati alla prevenzione saranno un punto di riferimento per la sensibilizzazione e l’informazione.

La Milano Beauty Week non si limita al capoluogo lombardo, ma si diffonde in un circuito di eventi collaterali che coinvolgono Crema, Firenze, Lodi, Monza e Venezia, testimoniando l’importanza del settore beauty a livello nazionale.

Numerose aziende cosmetiche aderenti, inoltre, organizzano iniziative proprie, contribuendo a creare un vero e proprio movimento culturale dedicato alla bellezza e al benessere.

L’accesso a tutti gli eventi è generalmente libero, ma è consigliabile la registrazione per alcune attività, le cui modalità specifiche sono indicate online.

L’ambizione è superare il record di 230.000 presenze dell’anno precedente, consolidando la Milano Beauty Week come un appuntamento imprescindibile per appassionati, professionisti e operatori del settore.