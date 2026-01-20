Milano Cortina 2026: Festival di Sport, Arte e Scienza

Milano Cortina 2026: Un Festival di Idee e Sensazioni tra Sport, Arte e ScienzaIn un’atmosfera di attesa e celebrazione, il Gruppo A2A, partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, si unisce al Teatro Franco Parenti per presentare un festival culturale pensato come un viaggio emozionante e stimolante per il pubblico di tutte le età.

- PUBBLICITA -

Dall’epico respiro dei Giochi invernali, il festival estrae un’essenza di valori universali: la resilienza, il superamento dei propri limiti, l’eccellenza, l’inclusione e la connessione profonda con la natura.

La rassegna, in scena dal 6 febbraio al 1° marzo, si configura come un ecosistema multidisciplinare che intreccia performance artistiche, incontri divulgativi e attività laboratoriali.

Piuttosto che un mero intrattenimento, l’obiettivo è creare un’esperienza immersiva che stimoli la riflessione, l’apprendimento e la condivisione.

L’inverno, con le sue sfide e la sua bellezza, diventa la cornice ideale per esplorare temi complessi in modo accessibile e coinvolgente.

Il percorso si apre con “La Fisica delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali”, un incontro ravvicinato con Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico di spicco.

Attraverso un linguaggio chiaro e appassionante, Schettini svelerà ai giovani studenti milanesi i principi fisici che governano gli sport invernali, demistificando la performance atletica e rendendo tangibile il connubio tra scienza e sport.

L’iniziativa mira a incoraggiare la curiosità scientifica e a mostrare come la comprensione dei fenomeni fisici possa arricchire l’esperienza sportiva.

La rassegna prosegue con una varietà di eventi pensati per soddisfare gusti diversi.

Un suggestivo spettacolo-concerto, curato dalla sapiente regia di Marco Rampoldi, fonderà generi musicali eterogenei – dalla classicità al rock, passando per le melodie pop – per evocare l’epica dei Giochi, tra inni ispiratori e colonne sonore indimenticabili.

Il Coro Cantosospeso di Milano arricchirà ulteriormente l’offerta musicale, portando in scena un repertorio che celebra la potenza e la bellezza della voce umana.

Un incontro con il neuroscienziato Andrea Bariselli offrirà una prospettiva inedita: l’esplorazione del cervello degli atleti, alla ricerca dei meccanismi che guidano le grandi vittorie.

La combinazione di performance atletica, processi cognitivi e gestione delle emozioni sarà al centro di un dibattito affascinante, che invita a comprendere la complessità della mente umana.

Per alleggerire l’atmosfera, Luca Ravenna e Daniele Tinti, abili comici e interpreti, offriranno uno spettacolo di celebrazione dello spirito sportivo, fatto di leggerezza, ironia e divertimento.

Infine, il festival dedica ampio spazio ai più piccoli, con due rappresentazioni teatrali e un laboratorio creativo, progettati per avvicinare i bambini al mondo dello sport e della montagna attraverso il gioco e l’immaginazione.

Questi momenti di aggregazione e scoperta favoriranno lo sviluppo di competenze sociali e la trasmissione di valori positivi.

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma soggetta a prenotazione tramite la piattaforma online del teatro, fino a esaurimento posti.

Il festival si configura quindi come un’opportunità imperdibile per immergersi nell’atmosfera dei Giochi Invernali, arricchendo il proprio bagaglio culturale e lasciandosi ispirare dalla magia dell’inverno.