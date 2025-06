Milano Pitch: Talenti Narrativi Italiani in Rete

Milano Pitch: Un Ecosistema per la Narrazione Contemporanea ItalianaRipartono per il settimo anno le candidature a Milano Pitch, un’iniziativa strategica volta a catalizzare il talento emergente e a stimolare l’innovazione nel panorama dell’editoria e dell’audiovisivo italiano. Più che un semplice bando, Milano Pitch si configura come un vero e proprio hub, un punto di incontro cruciale tra autori nascenti e le principali realtà del settore. L’obiettivo primario è fornire agli scrittori e sceneggiatori l’opportunità unica di presentare i loro progetti inediti a un pubblico selezionato di professionisti, aprendo la strada a collaborazioni significative e allo sviluppo concreto delle loro opere.Promossa congiuntamente dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, l’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio e ambizioso: la creazione di un distretto dell’audiovisivo a Milano, un centro di eccellenza capace di attrarre investimenti, talenti e opportunità. A guidare questo progetto sono Armando Fumagalli, direttore del Master in International Screenwriting and Production dell’Università Cattolica, e Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema, figure chiave nell’identificazione e nella coltivazione del potenziale creativo.Il bando si articola in quattro categorie specifiche – Narrativa Junior, Narrativa Adulti, Serie TV e Cinema – per rispondere alle diverse forme di espressione narrativa contemporanea e riconoscere la complessità del panorama editoriale e audiovisivo. Un elemento distintivo è la limitazione d’età (meno di 40 anni) e la residenza o il legame con il territorio lombardo, attraverso la laurea, il diploma o la frequenza di corsi presso istituzioni accademiche e scuole di cinema regionali, o attraverso la partecipazione a corsi Anica Academy Ets. Questo focus sul legame con il territorio mira a favorire la crescita di una nuova generazione di autori radicata nel contesto locale, ma proiettata verso un pubblico internazionale.La partecipazione al bando è gratuita e si concretizza con l’invio di una sintesi del progetto a candidature@milanopitch.it. Questo processo di selezione iniziale è seguito da una valutazione attenta da parte di una giuria esperta, che individuerà tra i 16 e i 24 progetti più promettenti. Questi saranno poi presentati durante il Milano Pitch Day, un evento clou che si terrà il 13 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema, offrendo agli autori l’opportunità di confrontarsi direttamente con professionisti del settore, tra cui editori, broadcaster, case di produzione e registi affermati. Un ulteriore stimolo all’innovazione è rappresentato dall’assegnazione di quattro borse di sviluppo, per un valore totale di 26.000 euro, che contribuiranno a sostenere la fase di sviluppo dei progetti selezionati, facilitando la trasformazione di idee embrionali in opere complete e realizzabili. Milano Pitch, dunque, non è solo un concorso, ma un investimento nel futuro della narrazione italiana, un ponte tra il talento emergente e le opportunità del mercato globale.