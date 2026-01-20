Milano Unica: Eccellenza Tessile Italiana Prospettive 2027

Milano Unica, l’appuntamento cardine per l’eccellenza tessile e l’accessoriistica italiana, ha inaugurato oggi a Fiera Milano Rho la sua 42/1 edizione, proiettando uno sguardo verso le tendenze del tessile per la stagione primavera-estate 2027.

Più che una semplice fiera, si configura come un vero e proprio ecosistema, un crocevia di idee, prospettive e ambizioni per l’intero comparto della moda di alta gamma, come ha sottolineato Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, durante la cerimonia inaugurale.

L’evento rappresenta una vetrina imprescindibile per il cuore pulsante del Made in Italy, un settore che incide profondamente sull’economia nazionale, generando un valore aggiunto di 75 miliardi di euro.

Questa forza trainante si manifesta attraverso un tessuto imprenditoriale composto da oltre 50.000 aziende e un milione di addetti, contribuendo significativamente, con circa il 10%, all’export complessivo del Paese.

Questa rilevanza economica si accompagna a una tradizione di artigianalità e innovazione che ha contribuito a definire l’identità stessa della moda italiana.

L’affermazione della moda italiana nel panorama internazionale è strettamente legata alla qualità intrinseca dei tessuti e alla completezza della filiera industriale.

Questo patrimonio, costituito da competenze specialistiche, capacità di innovazione e un’abilità artigianale unica, permette all’Italia di esportare non solo prodotti finiti, ma un vero e proprio stile di vita, basato su qualità, valore estetico e un’identità culturale distintiva.

Milano Unica, in questo contesto, si rivela un acceleratore di crescita e sviluppo, un catalizzatore di nuove collaborazioni e sinergie.

Tuttavia, Bozzetti ha messo in luce che la celebrazione del passato non è più sufficiente per garantire il futuro.

Le sfide globali impongono un ripensamento profondo del modello economico e produttivo.

La sostenibilità ambientale, l’adozione di tecnologie digitali avanzate e la costante ricerca di soluzioni innovative non sono più scelte marginali, ma requisiti imprescindibili per la sopravvivenza e la prosperità del settore.

La vera sfida, quindi, è quella di creare un sistema integrato, che valorizzi il ruolo di imprese, fiere, istituzioni e territori, superando la logica competitiva per abbracciare una visione condivisa.

Solo attraverso la collaborazione e la sinergia sarà possibile costruire un futuro solido e duraturo per il Made in Italy, preservando l’eccellenza e proiettandola verso nuove frontiere di crescita e innovazione.

In questo percorso, Milano Unica si candida a essere un punto di riferimento essenziale, un laboratorio di idee e un motore di cambiamento.