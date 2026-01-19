Milvia Marigliano vince il Premio Eleonora Duse 2025

Milvia Marigliano è la vincitrice della trentottesima edizione del prestigioso Premio Eleonora Duse, un riconoscimento che celebra l’eccellenza femminile nel panorama teatrale italiano.

L’annuncio, diffuso dagli organizzatori, sottolinea la sua capacità interpretativa poliedrica, la versatilità che la contraddistingue e la profondità del suo bagaglio artistico, un patrimonio costruito attraverso anni di impegno e dedizione alla scena.

La stagione passata l’ha vista incarnare la figura complessa di zia Leonie nella rilettura cocteauiana de “I Parenti Terribili”, sotto la direzione di Filippo Dini, mentre attualmente la vediamo protagonista in “La Grazia” di Paolo Sorrentino, dove conferisce spessore e ambiguità al personaggio di Coco Valori, una critica d’arte acuta e confidente, figura chiave nell’orbita del presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo.

Questo ruolo, in particolare, evidenzia la sua abilità nel dare vita a personaggi femminili di grande intensità psicologica, capaci di navigare le acque torbide del potere e dell’arte.

Il Premio Eleonora Duse, un’istituzione culturale nata per volontà della Fondazione Banca Popolare di Vigevano, rappresenta un’importante vetrina per le interpreti che si distinguono per la loro bravura e per il contributo che apportano alla vivacità del teatro contemporaneo.

L’edizione 2025, un progetto sinergico realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e supportato da Intesa Sanpaolo, con il patrocinio del Comune di Milano, si configura come un momento di riflessione sull’evoluzione del ruolo dell’attrice nel panorama culturale nazionale.

La cerimonia di premiazione, che si terrà lunedì 26 gennaio al Piccolo Teatro Grassi, sarà presentata da Laura Marinoni, figura di spicco nel mondo dello spettacolo, che avrà il compito di guidare il pubblico attraverso un evento ricco di emozioni e significato.

Un riconoscimento speciale, la Menzione d’onore del Premio Eleonora Duse 2025, sarà conferito a Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Rienzi, Chiara Ferrara e Beatrice Verzotti, giovani attrici che hanno saputo interpretare con coraggio e originalità i ruoli principali in “Wonder Woman”, spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa e firmato dalla direzione artistica di Antonio Latella e Federico Bellini.

Questo premio sottolinea l’importanza di sostenere e valorizzare le nuove generazioni di attrici, offrendo loro l’opportunità di esprimere il proprio talento e di contribuire alla crescita del teatro italiano, affiancandosi a figure affermate come Milvia Marigliano e contribuendo a rinnovare il linguaggio scenico e a esplorare nuove forme espressive.

La loro presenza in “Wonder Woman” testimonia un approccio teatrale audace, capace di reinterpretare i miti classici in chiave contemporanea e di interrogare il pubblico su temi di attualità, come il ruolo della donna nella società e la forza dell’eroismo.