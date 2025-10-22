Mina e Barilla: Sessant’anni di iconica pubblicità italiana.

Sessant’anni fa, un’icona del costume popolare italiano intreccia il suo talento con il marchio di un’azienda alimentare divenuta simbolo del Paese: nasce così una partnership che segna un’epoca nella storia della pubblicità.

La Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, celebra questo sodalizio straordinario con una sezione dedicata all’interno della mostra “Moda e pubblicità in Italia 1950-2000”, un’immersione nel fermento creativo e sociale che ha plasmato l’immaginario collettivo.

L’iniziativa, collocata nel contesto di ApritiModa2025 e in concomitanza con la Giornata Mondiale della Pasta, si declina nell’evento speciale “Pasta Diva – Mina e la moda in Italia negli anni Sessanta nei Caroselli Barilla”, un’occasione unica per ripercorrere un decennio cruciale.

I Caroselli Barilla, con Mina assoluta protagonista, rappresentano molto più di semplici spot pubblicitari.

Essi costituiscono un vero e proprio laboratorio culturale, un microcosmo che riflette i cambiamenti in atto nella società italiana, dalle nuove tendenze della moda all’evoluzione dei valori familiari, dalla crescente importanza del lavoro femminile all’emergere di un’identità nazionale più consapevole.

I filmati, conservati nell’Archivio Storico Barilla, sono un documento prezioso per comprendere il periodo, offrendo una lettura sottile ma profondamente significativa dell’Italia in trasformazione.

Giancarlo Gonizzi, curatore dell’Archivio Storico Barilla e co-curatore di “Pasta Diva”, sottolinea come queste produzioni pubblicitarie siano considerate tra i vertici della creatività pubblicitaria italiana degli anni Sessanta, capaci ancora oggi di illuminare l’evoluzione sociale e culturale del Paese.

L’impatto di Mina, cantante di straordinaria versatilità e carisma, fu determinante nel successo dei Caroselli, contribuendo a creare un’immagine fresca e moderna per Barilla, ma anche a consolidare il suo ruolo di icona popolare.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di ApritiModa, un evento che, giunto alla sua nona edizione, offre un’opportunità irripetibile per scoprire le eccellenze del Made in Italy.

ApritiModa spalanca le porte di circa cento realtà produttive, distribuite in tutto il territorio nazionale, permettendo al pubblico di interagire direttamente con stilisti, artigiani e maestranze, osservando da vicino le fasi di lavorazione e comprendendo il segreto della reputazione internazionale dell’Italia come sinonimo di qualità, design e innovazione.

Un viaggio alla scoperta di un patrimonio inestimabile, alimentato dalla passione e dall’ingegno di chi contribuisce a definire l’identità del nostro Paese.