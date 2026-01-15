Musica, Danza e Natura: Rassegna Elettronica Illumina Milano

Ritorna a illuminare il panorama culturale milanese, dal 26 gennaio, la rinomata rassegna di musica elettronica, in una nuova e stimolante incarnazione.

Quest’anno, l’evento si distingue per un’audace incursione in territori inesplorati, inaugurando un connubio innovativo tra suono e movimento, tra l’ascolto contemplativo e la danza espressiva.

L’edizione primaverile, che si svilupperà tra l’acustica raffinata dell’auditorium e l’atmosfera suggestiva della chiesa di San Fedele, proseguirà fino al 18 maggio, offrendo un percorso immersivo nel mondo della sperimentazione sonora.

Il suo avvio sarà segnato da una doppia performance che incrocia discipline artistiche apparentemente distanti, creando un dialogo fecondo e inaspettato.

La serata inaugurale si aprirà con l’intervento dell’architetto del suono austriaco Robert Schwarz, un maestro nell’arte di tradurre in linguaggio musicale fenomeni naturali.

Schwarz esplorerà le complesse architetture sonore che regolano la comunicazione all’interno delle comunità di insetti, in particolare focalizzandosi sui rituali collettivi come quelli degli sciami.

Non si tratta semplicemente di registrare suoni, ma di decodificarne la grammatica, di rivelarne le strutture complesse e le dinamiche sociali.

La performance offrirà una riflessione profonda sull’intelligenza distribuita e sulla capacità di cooperazione che si manifesta nel mondo naturale, invitando il pubblico a interrogarsi sul significato della comunicazione e dell’organizzazione sociale.

La seconda parte della serata sarà dedicata al compositore francese Jonathan Fitoussi, che presenterà la sua opera “Poème Symphonique”.

Quest’ultima, un’ambiziosa rivisitazione in chiave moderna, attinge a piene mani dalla suggestiva partitura della Prima Sinfonia di Mahler, “Titan”.

Fitoussi, con la sua maestria nel manipolare i sintetizzatori, estrae e rielabora i nuclei emotivi e le architetture sonore dell’opera di Mahler, creando un paesaggio sonoro contemporaneo che ne evoca lo spirito originale.

A completare questa sinergia artistica, la ballerina e coreografa Fanny Sage, con una performance appositamente commissionata da Radio France, interagirà con le vibrazioni sonore.

Sage non si limita a interpretare la musica, ma ne diviene parte integrante, traducendo in movimento le emozioni e le immagini che essa evoca.

La sua danza, fluida e intensa, crea un ponte tra il pubblico e la musica, trasformando l’ascolto in un’esperienza viscerale e coinvolgente.

La coreografia, frutto di un profondo studio dell’opera di Fitoussi, non è un mero accompagnamento, ma un dialogo dinamico che arricchisce e amplifica il significato dell’esperienza sonora, rivelando nuove sfumature e connessioni inaspettate.

L’evento si propone quindi come un’esplorazione multisensoriale, che invita il pubblico a superare i confini tradizionali delle discipline artistiche e a lasciarsi trasportare in un viaggio emozionale unico nel suo genere.