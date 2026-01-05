Musica e Speranza: Muti dirige nel carcere di Opera

Un’eco di speranza risuona tra le mura del carcere di Milano-Opera il 10 gennaio 2024, quando l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, sotto la direzione magistrale di Riccardo Muti, darà vita a un concerto unico, un evento che trascende la semplice performance musicale per elevarsi a potente atto di umanità.

Al centro di questa iniziativa, nata sotto l’egida di Intesa Sanpaolo e Confcommercio, si ergono gli “strumenti del mare”: manufatti inediti, scolpiti con maestria dai detenuti stessi, utilizzando legni recuperati dai relitti di imbarcazioni utilizzate in viaggi migratori.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti attraverso il progetto “Metamorfosi”, incarna un approccio innovativo alla riabilitazione, che si fonda sulla profonda convinzione del potere trasformativo dell’arte.

Questi strumenti, nati dal riciclo di materiali portatori di storie di sofferenza e perdita, si trasformano in messaggeri di redenzione e speranza, capaci di evocare un dialogo silenzioso tra chi li ha creati e chi li ascolta.

Riccardo Muti, figura di spicco nel panorama musicale internazionale, ha sempre dimostrato un profondo impegno sociale, portando la musica nelle carceri come mezzo per toccare le corde più intime dell’animo umano.

“Ho colto, anche in persone che hanno commesso gesti terribili, una straordinaria apertura alla bellezza,” afferma il Maestro, sottolineando come la musica possa abbattere barriere e favorire un percorso di riscoperta interiore.

Gli strumenti del mare, per lui, rappresentano una metamorfosi simbolica: “Legni di morte che diventano portavoce di un futuro possibile.

”Arnolds Mosca Mondadori, presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, esprime gratitudine al Maestro Muti per aver offerto una voce amplificata a coloro che spesso rimangono ai margini della società.

Il concerto, con la sua orchestra giovanile, mira a coltivare una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, in netta contrapposizione alla cultura dello scarto e dell’indifferenza che troppo spesso caratterizza il nostro tempo.

Rosalia Marino, direttrice del carcere di Opera, evidenzia come l’evento si configuri come un ponte tra la comunità penitenziaria e il resto della società, un’occasione per riflettere sul ruolo del carcere non solo come luogo di espiazione, ma anche come spazio di crescita personale e di reinserimento sociale.

L’entusiasmo con cui detenuti e personale hanno contribuito all’organizzazione del concerto testimonia la forza dirompente della cultura e della bellezza, capaci di rimodellare la percezione stessa dell’istituzione carceraria, confermando che l’arte può essere un motore potente di cambiamento e un catalizzatore di speranza.

Il concerto si propone dunque come un’esperienza formativa collettiva, che celebra la resilienza umana e l’importanza di non dimenticare mai la dignità intrinseca di ogni individuo.