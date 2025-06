Pignatelli Rinasce: Nuova Era per la Sartoria Italiana a Milano Moda Uomo

Milano Moda Uomo si appresta ad accogliere un’evoluzione significativa nel panorama dell’alta sartoria italiana: la rinascita di Carlo Pignatelli, ora semplicemente Pignatelli, con la presentazione della sua nuova collezione Sartoriale. L’evento, in programma dal 20 al 24 giugno, segna un punto di svolta per la maison torinese, recentemente entrata nell’orbita imprenditoriale di Francesco Gianfala, che ne ha assunto la gestione a fine marzo.Più che un mero cambio di nome, questo rebranding rappresenta una profonda rielaborazione strategica dell’identità del marchio. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di Pignatelli nell’arena dell’alta sartoria maschile contemporanea, una sfida che si affronta con un occhio rivolto al passato, celebrando l’eredità di eccellenza e maestria artigianale che ha consacrato il brand a livello globale, e un’attenzione costante al futuro, reinterpretando i canoni dell’eleganza maschile per un uomo moderno, sofisticato e attento ai dettagli.La nuova collezione Sartoriale, vero manifesto di questa trasformazione, attinge a piene mani all’estetica inconfondibile dei red carpet di Cannes e della Riviera Francese, luoghi simbolo del glamour e dell’eleganza senza tempo. Tuttavia, l’ispirazione non si traduce in una mera imitazione, bensì in una rilettura originale e innovativa, dove i classici codici del lusso si fondono con un’estetica contemporanea.La siluetta, elemento distintivo della nuova proposta, si articola attorno a smoking e completi formali che abbandonano la rigidità in favore di linee più morbide e avvolgenti. Questa scelta stilistica è resa possibile grazie alla costruzione esclusiva “Piuma”, una tecnica sartoriale all’avanguardia che permette di realizzare capi leggeri, confortevoli e piacevoli da indossare, senza compromettere la loro eleganza e ricercatezza. L’attenzione alla materia prima, con l’impiego di tessuti pregiati e finiture impeccabili, completa il quadro di una collezione che incarna il vero lusso sartoriale: una combinazione perfetta di estetica, comfort e artigianalità. Il rebranding di Pignatelli non è quindi un semplice cambiamento di nome, ma un vero e proprio investimento nel futuro del marchio, un atto d’amore verso un’eredità di stile e un’affermazione ambiziosa nel panorama dell’alta moda maschile internazionale.