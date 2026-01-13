Polittico di Crivelli a Milano: successo e cultura per tutti.

L’evento natalizio milanese ha riscosso un notevole successo, culminato con l’eccezionale esposizione del Polittico di Monte San Martino, opera monumentale di Carlo e Vittore Crivelli.

Questo capolavoro, custode di un patrimonio artistico inestimabile e raramente fruibile al di fuori della sua collocazione originaria – la chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino, nelle Marche – ha attirato un pubblico di 55.000 persone in 41 giorni, trasformando la Sala Alessi di Palazzo Marino in un palcoscenico per la storia e la fede.

L’iniziativa “Natale nei Borghi”, un’esperienza culturale itinerante, ha amplificato l’offerta natalizia, proponendo un percorso alla scoperta di 19 siti storico-artistici dislocati nei nove Municipi milanesi.

Grazie alla sinergia tra il Comune di Milano, l’Associazione Antichi Borghi Milanesi – propulsore dell’iniziativa – e Civita Mostre e Musei, oltre 3.000 visitatori hanno partecipato a visite guidate gratuite, approfondendo la conoscenza del ricco tessuto storico e artistico della città.

Questa formula vincente, consolidata nel tempo, testimonia l’importanza della collaborazione istituzionale per la promozione di un’offerta culturale dinamica e inclusiva.

Come sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, la collaborazione tra enti pubblici e privati è cruciale per garantire l’accesso all’arte e alla cultura a tutti i cittadini, trasformando la fruizione artistica in un diritto fondamentale.

L’aumento significativo del pubblico, con 6.000 visitatori in più rispetto all’anno precedente, conferma la validità di tale approccio e la necessità di proseguire in questa direzione, valorizzando il patrimonio culturale milanese e offrendo esperienze uniche e memorabili.

La mostra del Polittico di Crivelli, unitamente all’iniziativa “Natale nei Borghi”, si configura quindi come un esempio emblematico di come la cultura possa essere un motore di crescita sociale ed economica, capace di coinvolgere e arricchire l’intera comunità.