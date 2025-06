PontedilegnoPoesia: Sei Poeti in Finale, Omaggio a Conte e Ricordi.

La sedicesima edizione del prestigioso Premio Nazionale di Poesia “PontedilegnoPoesia” si appresta a illuminare l’Alta Val Camonica con un ricco programma di eventi, culminando nella finale che vedrà sfidarsi sei talenti poetici: Luigi Cannillo, Gianluca D’Annibali, Andrea Longega, Massimo Morasso, Maria Pia Quintavalla e Marco Vitale, selezionati da un corpus di settantotto opere concorrenti. La giuria, presieduta con autorevolezza da Eletta Flocchini e affiancata da figure di spicco come Giuseppe Grattacaso, Vincenzo Guarracino, Giuseppe Langella e Nina Nasilli, ha il delicato compito di valutare le voci che animeranno la kermesse poetica.Il premio, divenuto un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della poesia, non si limita alla competizione tra gli autori, ma si configura come un vero e proprio crocevia culturale, un momento di riflessione e dialogo tra la parola scritta e il paesaggio alpino che lo ospita. La finale, dal 1° al 3 agosto, si aprirà con un’immersione nel mondo dei finalisti, attraverso incontri ravvicinati con il pubblico, un’occasione per svelare le ispirazioni, le tecniche e le sfumature che caratterizzano le loro creazioni poetiche.Il 3 agosto, la cerimonia di premiazione celebrerà due figure emblematiche: Giuseppe Conte, poeta e scrittore ottantenne, insignito del prestigioso Premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia 2025 per l’eccellenza della sua carriera, e Giovanni Prandini, politico bresciano e ministro, ricordato postumo con il premio Pontedilegno-MirellaCultura, riconoscimento dedicato all’impegno sociale e civico.Un tocco di profonda emozione e malinconia sarà presente attraverso il premio speciale dedicato a Lorenzo Pataro, giovane poeta calabrese, finalista nella passata edizione e tragicamente scomparso a soli ventisette anni. Questa commemorazione sottolinea l’importanza di sostenere e celebrare le giovani voci della poesia, troppo spesso interrotte dalla fragilità della vita.L’edizione 2025 arricchirà ulteriormente il patrimonio artistico della località, con l’inaugurazione del dodicesimo totem della poesia, opera che si integrerà nel paesaggio, diventando un simbolo tangibile della vocazione culturale di Pontedilegno. Quest’anno, il totem sarà dedicato a Vivian Lamarque, vincitrice dell’edizione 2017, e ispirato alla sua lirica “Il sole e mio padre a Pontedilegno”, un omaggio intimo e suggestivo che evoca i ricordi d’infanzia e il legame profondo con il territorio camuno, testimonianza di come la poesia possa eleggere il quotidiano a sublime esperienza estetica.