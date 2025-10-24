Pooh 60: Un Viaggio Emozionale Attraverso 60 Anni di Musica

Sessant’anni.

Un diamante in musica, un percorso evolutivo che ha segnato indelebilmente il panorama musicale italiano.

I Pooh, icona di un’era e pilastro della cultura popolare, si preparano a celebrare un traguardo storico con “POOH 60 – La nostra storia”, un tour monumentale che trascende la semplice esibizione per divenire un viaggio emozionale attraverso sei decenni di successi, amicizia e trasformazioni artistiche.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, pilastri di una formazione che ha saputo reinventarsi pur mantenendo intatta la propria identità, si riappropriano del palco per 14 concerti intensi e coinvolgenti, distribuiti in sedi prestigiose, i principali palasport italiani, da settembre ad ottobre.

La scelta di replicare le date in ogni città testimonia la volontà di offrire a ogni pubblico un’esperienza unica e sfaccettata, con scalette attentamente calibrate per esplorare diverse sfumature della loro vasta discografia.

Il tour si apre con due date inaugurali a Bergamo (ChorusLife Arena) il 25 e 26 settembre, preludio a un’itinerario che toccherà Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari.

Più che un concerto, un’immersione in un universo sonoro che ha saputo intercettare e interpretare i cambiamenti sociali e culturali del paese.

L’allestimento scenico e le proiezioni grafiche saranno un racconto visivo della loro epopea musicale, ripercorrendo le tappe fondamentali della loro carriera, dagli albori in un’Italia che cambiava, ai trionfi sanciti anche dalla vittoria al Festival di Sanremo, fino alle sperimentazioni e alle nuove sfide artistiche degli anni più recenti.

Un viaggio che non dimentica le figure cardine che hanno contribuito a plasmare l’identità dei Pooh, come Valerio Negrini e Stefano D’Orazio, i cui contributi, pur non più presenti fisicamente, risuonano ancora nella musica e nell’anima del gruppo.

L’evento non si esaurisce con i concerti: sono previste anche uscite discografiche celebrative, vere e proprie capsule di memoria che ripropongono i classici in nuove vesti, insieme a inediti che testimoniano la loro vitalità artistica.

Un’occasione irripetibile per riscoprire e celebrare una storia musicale che ha segnato generazioni, un racconto corale di passione, talento e amicizia che continua a emozionare e ispirare.

I biglietti, disponibili a partire dal 24 ottobre su TicketOne, sono l’accesso privilegiato a un capitolo cruciale della storia della musica italiana.

“Non avremmo mai immaginato, nel 1966, di raggiungere questo traguardo,” ha commentato Roby Facchinetti, riassumendo l’incredibile parabola di un gruppo che ha saputo trasformare un sogno di gioventù in un’eredità culturale inestimabile.