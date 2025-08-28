Post Malone infiamma San Siro: un’esplosione di musica e emozioni

Post Malone infiamma San Siro: un’esperienza immersiva tra musica, fuochi e connessione umanaL’Ippodromo di San Siro ha tremato sotto i bassi potenti e l’energia contagiosa di Post Malone, nell’atto conclusivo degli I-Days 2024, un evento che ha complessivamente attirato 250.000 spettatori, proiettando l’attenzione già verso l’appuntamento del 2026.

Il concerto, rinviato dal 2020 a causa della pandemia, si è svolto in una città ancora segnata dalla stagione estiva e in un contesto di allerta meteo, ma senza riuscire a frenare l’entusiasmo di una folla desiderosa di rivedere l’artista americano.

L’esibizione non è stata solo un concerto, ma una vera e propria esperienza sensoriale.

Post Malone, affiancato dall’eclettico Jelly Roll come opening act, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di trascendere i confini generici, passando con disinvoltura dal rap al rock, fino alle sonorità country del suo ultimo album, *F-1 Trillion*.

L’allestimento scenico, dominato da una gigantesca fibia da cowboy illuminata con la scritta “Posty Co'”, ha contribuito a creare un’atmosfera unica, amplificata dalle fiamme danzanti che hanno incorniciato l’inizio del show con brani come “Texas Tea”.

Il pubblico è stato guidato attraverso un viaggio musicale che ha toccato i punti salienti della carriera di Post Malone, con successi come “Wow” (dal suo album del 2018) e “Better Now”, momenti di condivisione in cui la folla si è fusa in un unico coro.

Il concerto ha saputo creare un ponte emotivo tra l’artista e il pubblico, come testimoniato dalle parole di gratitudine di Post Malone: “Grazie per l’affetto e il cuore che mi avete dato in questi anni”.

Un momento particolarmente intenso è stato l’esecuzione acustica di “Fall Apart”, un’occasione per un’intima connessione con la sua base di fan.

L’elogio a Jelly Roll, definendolo uno dei migliori compositori del mondo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione artistica e l’influenza reciproca.

Il tributo dedicato ai “Losers”, a coloro che si sentono soli nonostante la presenza di persone, ha risuonato profondamente, invitando a non rinunciare ai propri sogni e a non lasciarsi zittire.

L’energia è salita alle stelle con l’ingresso di Post Malone sulla passerella durante l’esecuzione di “Goodbyes”, un gesto che ha consolidato la sua vicinanza al pubblico, testimoniato dall’inaspettato utilizzo della bandiera italiana.

Il repertorio ha continuato a spaziare, presentando brani nuovi come “What Don’t Belong to Me” e rivisitando i classici, come l’iconica “White Iverson”, cantata sotto una nuvola di fumo.

Il concerto si è trasformato in una vera e propria celebrazione, culminata con “Sunflower” e “Congratulations”, e chiudendosi con un messaggio potente: “In questi 10 anni mi avete dato il coraggio e la fiducia per seguire i miei sogni.

Fatelo anche voi.

” Più che un semplice concerto, l’esibizione di Post Malone a San Siro è stata un inno all’autenticità, alla perseveranza e alla capacità di trasformare la propria vulnerabilità in forza, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei suoi fan.