Primark a Milano: Moda Accessibile e Inclusione in Passerella

Primark irrompe nel cuore pulsante della Milano Fashion Week, ridefinendo il concetto di accessibilità e inclusione con un evento inedito all’interno del suo flagship store in Via Torino.

Più che una semplice sfilata, si tratta di una dichiarazione d’intenti: democratizzare la moda, abbattere le barriere percettive e offrire una rappresentazione autentica della diversità.

Guidata dalla carismatica influencer Gloria Schito, l’esperienza ha visto protagonisti non solo modelli professionisti, ma anche membri del team Primark, un gesto simbolico che sottolinea l’impegno del brand verso una cultura aziendale aperta e partecipativa.

L’attenzione si è focalizzata sulla collezione Autunno/Inverno, con un’enfasi particolare sulla linea adattiva, indossata con eleganza e naturalezza da Paoletta, testimoniando come il design attento possa coniugare stile e funzionalità per rispondere alle esigenze di un pubblico ampio e diversificato.

“Portare la nostra moda accessibile in passerella è per noi un atto di orgoglio e un passo concreto verso un futuro più equo,” ha affermato Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia, evidenziando come l’iniziativa vada ben oltre il semplice marketing, incarnando i valori fondamentali del brand.

Ciuffreda ha aggiunto che l’obiettivo è quello di sensibilizzare l’industria della moda verso una maggiore responsabilità sociale e di promuovere una narrazione più inclusiva.

Il successo dell’evento, testimoniato dal tutto esaurito per tutti e quattro gli appuntamenti, riflette un desiderio crescente da parte del pubblico di vedere la moda evolversi e abbracciare la diversità in tutte le sue forme.

La scelta di uno spazio fisico, il negozio stesso, ha permesso un’esperienza più intima e coinvolgente, creando un dialogo diretto con i consumatori e dimostrando concretamente l’accessibilità della collezione.

L’iniziativa Primark non solo cattura l’attenzione del panorama fashion milanese, ma si propone come un modello di cambiamento, invitando altre aziende a ripensare le proprie strategie comunicative e a investire in iniziative che promuovano l’inclusione e la sostenibilità nel settore.

La passerella di Primark si configura quindi come un crocevia tra tendenza, responsabilità sociale e un’idea innovativa di moda per tutti.