Roberto Bolle: Oltre il Palcoscenico, un viaggio a tutto tondo.

Settembre 2024 segna l’uscita di “Roberto Bolle: Oltre il Palcoscenico”, un’opera editoriale Rizzoli che trascende la semplice biografia, configurandosi come un viaggio immersivo nell’universo di uno dei più grandi ballerini del nostro tempo.

L’occasione per la pubblicazione coincide con il cinquantesimo compleanno dell’artista, un traguardo che invita a una riflessione profonda sul percorso compiuto e sulle prospettive future.

Il volume non si limita a una cronologia degli eventi, ma ambisce a svelare la complessità di un uomo che ha saputo coniugare l’eccellenza artistica con una personalità carismatica e un’apertura mentale straordinaria.

Attraverso una selezione curata di fotografie evocative, tratte da momenti cruciali della sua carriera e della sua vita privata, si dipinge un ritratto sfaccettato di Bolle, ballerino, interprete, ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

L’opera si arricchisce di riflessioni personali dell’artista, intervallate da testimonianze di personalità influenti provenienti da diversi ambiti: dalla moda all’intrattenimento, dalla musica all’arte.

Voci autorevoli come Trudie Styler e Sting, Roberto Benigni, Vasco Rossi, Giorgio Armani, Dolce e Gabbana e William Forsythe offrono prospettive uniche e illuminanti sulla figura di Bolle, cogliendone la grazia, la determinazione, l’eleganza e l’impegno sociale.

Le loro parole non solo celebrano il talento di Bolle, ma ne esplorano anche l’impatto culturale e l’influenza sulla società contemporanea.

“Oltre il Palcoscenico” non è solo un libro, ma un’esperienza sensoriale che invita il lettore a immergersi nel mondo della danza, a comprendere la disciplina e la passione che la animano, e a riflettere sul potere dell’arte come strumento di comunicazione e di crescita personale.

La pubblicazione, destinata anche al mercato americano con Rizzoli International, si inserisce nel contesto di OnDance, il festival della danza ideato e diretto da Bolle, giunto alla sua ottava edizione e divenuto un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore.

Il festival, e il libro che lo accompagna, rappresentano un’occasione imperdibile per celebrare la bellezza, l’eleganza e l’eccellenza della danza italiana nel mondo.