Santuario di Nizza Monferrato, il luogo più votato d’Italia

Il Santuario Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato (Asti) si è distinto come fulcro emotivo del XII censimento “I Luoghi del Cuore”, un’iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La vittoria, che lo consacra come il luogo più votato a livello nazionale, sottolinea un profondo legame affettivo con la comunità e con la figura di San Giovanni Bosco, che nel 1877 ne acquisì la proprietà, salvandolo da un progressivo degrado e conferendogli una nuova linfa vitale. Il Santuario rappresenta, quindi, un simbolo di resilienza e di cura del patrimonio storico-religioso, testimoniando la forza di un’eredità culturale capace di generare un coinvolgimento popolare straordinario.La cerimonia di premiazione, svoltasi presso la sede di Intesa Sanpaolo, ha visto la presenza di rappresentanti dei luoghi più votati e ha segnato un momento significativo per il programma. Il presidente del FAI, Marco Magnifico, insieme alla responsabile del programma, Federica Armiraglio, e Paolo Musso, di Intesa Sanpaolo, hanno illustrato i risultati del censimento, arricchendo l’evento con un videomessaggio del presidente Gian Maria Gros-Pietro.Il successo complessivo dell’edizione si riflette nel numero record di 221 luoghi che hanno superato la soglia minima di 2.500 voti, garantendosi l’accesso al bando di finanziamento. Un’onda di partecipazione che si concretizza in ben 2.316.984 voti espressi in tutta Italia, a riprova della crescente sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso.Un elemento di spicco di questa edizione è l’aumento significativo dei fondi destinati ai progetti vincitori, con un incremento di 300.000 euro, portando il totale a 700.000 euro. Questa scelta strategica riflette l’impegno del FAI e di Intesa Sanpaolo a sostenere interventi concreti di restauro e valorizzazione culturale, andando oltre la semplice riconoscenza simbolica.I primi tre luoghi classificati, il Santuario di Nizza Monferrato, la Fontana Antica di Gallipoli e la Chiesa di San Giorgio a Tellaro, riceveranno rispettivamente 70.000, 60.000 e 50.000 euro. Questi finanziamenti, legati alla presentazione di progetti specifici e fattibili, mirano a rafforzare il ruolo di questi luoghi come presidi di identità, memoria e sviluppo locale, stimolando un circolo virtuoso tra cultura, turismo e comunità. L’iniziativa “I Luoghi del Cuore” si conferma, così, uno strumento prezioso per preservare il tessuto connettivo del nostro Paese, promuovendo una cultura della cura e della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio nazionale.