Talento a Milano: Laboratori gratuiti per giovani creativi.

Immergiti nel cuore pulsante della cultura pop milanese con un’opportunità formativa inedita, un percorso di scoperta e creazione pensato per giovani talenti.

In collaborazione tra Milan Games Week e Cartoomics, il rinomato evento che celebra la fantasia in tutte le sue declinazioni, e il Comune di Milano – Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili – nasce un ciclo di laboratori intensivi, un vero e proprio trampolino di lancio per aspiranti artisti, designer, sviluppatori e narratori.

Questo percorso, rivolto a giovani tra i 13 e i 25 anni, si dispiegherà in quattro quartieri strategici di Milano, dal 26 settembre al 7 novembre, offrendo un’esperienza pratica e coinvolgente, lontana dai confini teorici.

Ogni laboratorio, della durata di alcune ore, si concentrerà su un aspetto specifico del panorama culturale contemporaneo, guidato da professionisti del settore, figure di riferimento per le nuove generazioni di creativi.

Il primo appuntamento, il 26 settembre, si terrà nella suggestiva cornice della Darsena, e sarà dedicato al mondo dei fumetti, comics e manga: un viaggio nell’arte della narrazione visiva, dall’ideazione del personaggio alla composizione della pagina, esplorando tecniche grafiche avanzate e le peculiarità dei diversi stili.

Il 10 ottobre, lo Spazio Baroni85 nel quartiere Gratosoglio accoglierà un laboratorio incentrato sull’universo dell’Urban Music: Rap, Trap e le loro evoluzioni, un’immersione nella creazione musicale, dalla scrittura dei testi all’uso di software di produzione, con un focus sull’importanza del messaggio e dell’identità artistica.

Il 24 ottobre, la Casa dei Giochi di Sant’Uguzzone, in viale Monza, ospiterà un laboratorio dedicato ai Board Games e Role Playing, un’occasione per approfondire le dinamiche del gioco di gruppo, la progettazione di mondi fantastici e la creazione di personaggi memorabili, esplorando le infinite possibilità narrative offerte da questo genere.

Infine, il 7 novembre, il quartiere di Corvetto sarà il palcoscenico di un laboratorio intensivo dedicato al Videogame – Dall’idea al gioco: un percorso completo che, partendo dalla generazione di un concept originale, affronterà le sfide della programmazione, del level design e della creazione di un’esperienza di gioco coinvolgente, svelandone le complessità e le opportunità creative.

La partecipazione a questi laboratori gratuiti è aperta a tutti i giovani interessati, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iscrizione a ciascun lab è obbligatoria e garantisce l’accesso a un ambiente stimolante e ricco di opportunità di apprendimento.

Non perdete l’occasione di trasformare la vostra passione in competenza! Milan Games Week e Cartoomics, in programma a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, sarà il culmine di un percorso formativo che vi accompagnerà nel cuore della cultura pop contemporanea.