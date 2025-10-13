Testori e Toubas: Un Amore Segreto, Uno Spettacolo Intimo

“Per sempre”, un’immersione intima e radicale nell’enigmatica relazione che legò lo scrittore Giovanni Testori e il gallerista Alain Toubas, fa il suo esordio al Teatrostudio del LAC di Lugano il 22 ottobre, per poi approdare al Piccolo Teatro di Milano (Teatro Studio Melato) dal 2 al 7 dicembre.

Lo spettacolo, concepito e interpretato da Alessandro Bandini, non è una biografia convenzionale, bensì un’esplorazione drammaturgica che scava nel cuore di un amore complesso, celato per decenni, e rivelato ora al pubblico attraverso un accurato lavoro di ricostruzione storica e artistica.

L’opera attinge a un corpus straordinariamente ricco di materiale inedito: migliaia di lettere, scritte in francese, che testimoniano l’intensità dello scambio intellettuale ed emotivo tra Testori e Toubas tra il 1959 e il 1962.

Queste corrispondenze, come finestre aperte su un’epoca e su due anime profondamente connesse, anticipano la decisione di Toubas di lasciare Parigi per stabilirsi a Milano, dando inizio a una convivenza che durò fino al 1970.

Un periodo cruciale per entrambi, segnato da una profonda influenza reciproca che si riflette nelle opere di Testori, in particolare nel suo poema “I Trionfi,” un’ode commovente dedicata a Toubas.

Alessandro Bandini, affiancato da Ugo Fiore, ha affrontato un lavoro di ricerca e costruzione drammaturgica che va oltre la semplice trasposizione delle lettere.

L’obiettivo è stato quello di distillare l’essenza di questa relazione, restituendo al pubblico la sua ambiguità, la sua bellezza e il suo dolore.

Lo spettacolo non intende offrire risposte definitive, ma piuttosto invitare lo spettatore a interrogarsi sulla natura dell’amore, sull’identità, sulla creatività e sul potere delle parole.

“Per sempre” si configura quindi come un atto di coraggio e di scoperta, un tentativo di illuminare una pagina oscura della storia letteraria italiana, restituendo dignità a un amore che ha atteso troppo a lungo di essere riconosciuto e compreso.

Un’occasione unica per entrare in contatto con l’opera di Giovanni Testori sotto una luce nuova, e per riflettere sull’importanza di preservare la memoria di chi ha vissuto e amato al di fuori dei canoni stabiliti.