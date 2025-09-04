The Weeknd a Milano: Annunciato l’attesissimo After Hours Til Dawn Tour

L’eco dei concerti estivi che vibrano ancora nell’aria milanese non smorza l’entusiasmo per l’annuncio di eventi futuri, preludio a una nuova stagione musicale.

Una notizia di risonanza globale giunge per illuminare il panorama: The Weeknd, l’iconico interprete del pop contemporaneo, porterà in Italia, e precisamente a Milano, l’attesissimo “After Hours Til Dawn Stadium Tour”.

L’evento segnerà un’unica, imperdibile tappa italiana, configurandosi come un momento di grande rilevanza per il panorama musicale nazionale.

Il 24 luglio 2024, lo stadio San Siro si trasformerà in un’arena pulsante, pronta ad accogliere un pubblico vasto e appassionato, desideroso di vivere l’esperienza immersiva creata dall’artista.

Il “After Hours Til Dawn Stadium Tour” non è solo un concerto, ma un’esperienza audiovisiva, un viaggio sonoro e visivo che fonde elementi di dark pop, ReB e synthwave, incarnando l’estetica distintiva e l’universo narrativo costruito attorno all’album “After Hours”.

La competizione per l’accesso ai biglietti si preannuncia agguerrita.

Le prevendite, strutturate in fasi per garantire un accesso equo, inizieranno il 9 settembre.

Un’anticipazione esclusiva sarà riservata ai possessori di carte Mastercard, seguiti da un’apertura dedicata agli abbonati Live Nation e ai membri del programma Nespresso.

Infine, il 12 settembre, a mezzogiorno, si aprirà la vendita generale, offrendo a tutti l’opportunità di assicurarsi un posto.

Il tour, un colosso itinerante che abbraccia il globo, avrà inizio ad aprile in Messico, per poi approdare in Europa, dove sarà arricchito dalla presenza di Playboi Carti, figura di spicco della scena hip-hop contemporanea, che supporterà The Weeknd in questo epico viaggio musicale.

La sua partecipazione amplierà ulteriormente l’offerta artistica, creando un connubio di generi e stili che promette di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo e appassionato.

L’evento a Milano si configura, quindi, non solo come un concerto, ma come un crocevia di culture e influenze musicali, un’occasione unica per celebrare la potenza e la versatilità della musica contemporanea.