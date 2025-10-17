Thomas Ceccon, volto Armani: eleganza e record in campo.

L’eleganza senza tempo di Emporio Armani si proietta verso il futuro, scegliendo come volto della campagna autunno/inverno 2025/26 Thomas Ceccon, stella indiscussa del nuoto italiano.

L’atleta vicentino, nato nel 1999, incarna un ideale di forza, disciplina e audacia che risuona profondamente con l’identità del brand.

Le immagini, magistralmente catturate dall’obiettivo di Giampaolo Sgura, esplorano la fisicità scultorea di Ceccon attraverso un’alternanza suggestiva di bianco e nero, che ne accentua i tratti caratteristici, e di colori vibranti, che ne esaltano la vitalità.

Ceccon, simbolo di dedizione e resilienza, ha tracciato un percorso sportivo costellato di successi.

La sua specializzazione nel dorso e nelle gare miste lo ha portato a rappresentare l’Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici, culminando con la conquista dell’oro nei 100 dorso a Parigi 2024, una vittoria che ha consacrato il suo talento a livello mondiale.

Il suo nome è legato a primati, tra cui il record mondiale stabilito nei 100 metri dorso durante i Mondiali di Budapest nel 2022, testimonianza della sua incessante ricerca di perfezionamento e superamento dei propri limiti.

La scelta di Ceccon come testimonial non è casuale.

Emporio Armani, con la sua visione progressista e attenta alle evoluzioni della società, ha individuato nell’atleta un interprete autentico di valori contemporanei: la consapevolezza del proprio corpo, l’impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Più che un semplice volto, Ceccon rappresenta un’etica sportiva e un’attitudine mentale che si riflettono nella filosofia del brand, che ambisce a celebrare l’individuo nella sua unicità e forza d’animo, promuovendo un’immagine positiva e inclusiva.

La campagna si configura dunque come un connubio tra l’eccellenza sportiva e l’estetica raffinata, un omaggio alla bellezza fisica e alla determinazione, elementi distintivi sia dell’atleta che dell’universo Emporio Armani.

L’obiettivo è quello di ispirare una generazione di giovani a perseguire i propri sogni con passione e consapevolezza, incarnando lo spirito di innovazione e audacia che contraddistingue il brand.