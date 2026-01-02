Tjeknavorian e la Nona: un Capodanno di emozioni e speranza.

Emmanuel Tjeknavorian incarna una figura di inattesa suggestione nel panorama musicale contemporaneo.

Il suo aspetto, con la chioma riccioluta e la barba folta, evoca un’iconografia romantica, quasi un’eco visiva delle figure malinconiche e contemplative che affollano le tele di Caspar David Friedrich.

Questa immagine, che trascende l’ordinario ruolo estetico attribuito a un direttore d’orchestra, si rivela particolarmente significativa nel contesto della sua recente direzione della Sinfonica di Milano per l’esecuzione della Nona di Beethoven.La tradizionale esecuzione della Nona Sinfonica a Capodanno, un appuntamento fisso dal 1999, ha visto quest’anno un’iniezione di vitalità e interpretazione inedita grazie alla guida di Tjeknavorian. I concerti, distribuiti tra il 28, 29 e 31 dicembre, culminati con il pomeriggio del primo gennaio, non sono stati semplici repliche di un rito consolidato, ma un’esperienza musicale vibrante, permeata da un’energia giovanile e da un approccio profondamente coinvolgente sia dell’orchestra, sia del coro e dei solisti.

La passione di Tjeknavorian è stata contagiosa: la sua interpretazione, carica di espressività, si è manifestata non solo attraverso la direzione, ma anche con gesti, espressioni e un quasi palpabile trasporto emotivo, capace di catturare e trascinare l’intero pubblico.

Qualche minima imperfezione esecutiva, irrilevante nel contesto dell’intensità emotiva trasmessa, è stata prontamente perdonata, quasi un tributo alla freschezza e alla sincerità dell’interpretazione.

La Nona Sinfonica di Beethoven, come sottolinea Tjeknavorian, rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione della coscienza umana, un’opera di ineguagliabile potenza e bellezza.

La sua visione di una fratellanza universale, un inno alla gioia e alla giustizia, assume oggi un’urgenza ancora più marcata, un monito e un’aspirazione in un mondo spesso segnato da divisioni e conflitti.

Celebrare l’arrivo del nuovo anno con quest’opera non è un mero atto simbolico, ma una dichiarazione di intenti, un impegno a perseguire i valori di solidarietà, compassione e armonia che Beethoven ha saputo codificare in musica.

L’interpretazione di Tjeknavorian, dunque, si configura non solo come un’esecuzione magistrale, ma come un atto di profonda riflessione e un invito all’azione, un’eco potente dei principi umanistici che continuano a ispirare il genere umano.

La sua direzione non è semplicemente un gesto di controllo, ma una forma di dialogo intenso con l’opera e con il pubblico, un tentativo di risvegliare la sensibilità e di alimentare la speranza in un futuro migliore.