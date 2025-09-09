Trenitalia e X Factor: un binario di musica e talenti

Il binario dell’innovazione incrocia la creatività: una partnership inedita che unisce il dinamismo del trasporto ferroviario regionale e l’esuberanza di uno dei talent show più amati dal pubblico italiano.

Trenitalia, attraverso il suo brand Regionale, conferma per il secondo anno una collaborazione strategica con X Factor, il format Sky Original prodotto da Fremantle, che ritorna il 11 settembre su Sky e Now.

L’annuncio è stato sigillato con un gesto simbolico: un treno regionale, trasformato in un’opera d’arte viaggiante, ha preso la sua corsa dalla stazione di Milano Centrale.

La livrea dedicata, un’esplosione di colore e immagini, declina il messaggio “X Factor Accende il talento.

Viaggia con la musica”, abbracciando i volti carismatici dei giudici – Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi – e della conduttrice, Giorgia.

Questa sinergia tra due mondi apparentemente distanti – il pragmatismo del servizio ferroviario e la spettacolarità del mondo dello spettacolo – mira a creare un ponte emotivo con un pubblico giovane e dinamico, consapevole dell’importanza della sostenibilità e attratto da esperienze uniche.

“Viaggio e musica sono due elementi che si fondono per raccontare storie, sogni e aspirazioni”, ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, Direttore Operations Regionale di Trenitalia.

“Questi treni rappresentano la mobilità dei giovani, degli studenti e dei lavoratori, persone che scelgono un approccio responsabile verso l’ambiente e che speriamo continuino a preferire i nostri servizi.

“L’evento di presentazione ha visto i giudici e la conduttrice lasciare la loro impronta sul treno, un gesto di auspicio per i giovani talenti che intraprendono il percorso verso il successo.

Ma l’iniziativa non si limita alla mera celebrazione: si traduce in opportunità concrete per gli artisti eliminati durante i Live Show.

Ogni venerdì, dal 24 ottobre al 28 novembre, questi giovani performer avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo nella stazione Centrale, offrendo loro un palcoscenico per la loro prima performance ufficiale dopo l’esperienza televisiva.

Il legame tra Trenitalia e X Factor si estende anche al mondo digitale.

Gli iscritti al Programma X-Go, una piattaforma che offre contenuti esclusivi e interazione con il talent show, potranno partecipare al concorso “Direzione X Factor”, con in palio un biglietto per l’emozionante finale, che si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Trenitalia nel supportare la scena musicale emergente e nel creare connessioni significative tra il brand e la community dei fan di X Factor.

La partnership si configura dunque come un vero e proprio ecosistema di opportunità per i giovani artisti e un’occasione per Trenitalia di rafforzare la propria immagine come vettore di innovazione, cultura e sostenibilità.