Turnbull étoile alla Scala: un astro illumina il teatro.

L’imponenza della Scala, tempio del melodramma e della danza, accoglie un nuovo astro che illumina il suo firmamento.

Navrin Turnbull, étoile australiana, si unisce al prestigioso elenco dei primi ballerini del Teatro alla Scala, un traguardo celebrato con un’emozione palpabile che ha investito platea e palcoscenico.

L’annuncio, inatteso, è stato comunicato dal Sovrintendente Ortombina, affiancato dal Direttore del Corpo di Ballo, Frédéric Olivieri, suggellando un momento di profonda significatività per l’istituzione.

La nomina di Turnbull, ventisei anni, nato a Sydney e cresciuto nella vibrante atmosfera di Brisbane, non è solo l’apice di una carriera fulgida, ma anche il riconoscimento di un percorso artistico plasmato da dedizione, talento innato e una ricerca incessante dell’eccellenza.

La sua ascesa, costellata di successi, ha attraversato palcoscenici di fama internazionale.

Dopo un intenso periodo di formazione alla rinomata John Cranko Schule di Stoccarda, Turnbull ha calcato le scene del Staatsballet di Vienna, chiamato dalla visione di Manuel Legris, per poi approdare al Bayerisches Staatsballett di Monaco di Baviera.

Proprio Legris, ora Direttore del Ballo alla Scala, ha riconosciuto il potenziale dell’australiano, invitandolo a Milano come solista, aprendo così le porte a questa prestigiosa nomina.

La presenza di Turnbull arricchisce ulteriormente un corpo di ballo già straordinario, affiancandosi a nomi illustri come Antonella Albano, Martina Arduino, Alice Mariani, Virna Toppi, Marco Agostino, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello, Nicola Del Freo e Antonino Sutera, creando una sinergia di competenze e stili che promette di elevare ulteriormente la qualità delle produzioni scaligere.

La nomina a primo ballerino, giunta a distanza di pochi mesi da quella di Nicoletta Manni, suscita nell’ambiente un’onda di entusiasmo e orgoglio.

L’emozione di Turnbull, espressa in un italiano fluente, ha toccato le corde più profonde di chi ha avuto il privilegio di assistervi.

Il suo attaccamento al teatro milanese, dove lavora da quattro anni, è profondo, tanto da definirlo “la mia famiglia”.

Il desiderio di condividere questo traguardo con i suoi cari, impossibilitati a essere presenti, testimonia la sua umiltà e la sua umanità.

Navrin Turnbull non è solo un virtuoso della danza classica, ma anche un interprete sensibile e versatile, capace di spaziare con disinvoltura nel repertorio contemporaneo.

“Per me è importante fare entrambe”, ha affermato, sottolineando la sua apertura verso nuove sperimentazioni artistiche.

Guardando al futuro, Turnbull si dichiara concentrato sul presente, desideroso di crescere come artista e di contribuire al prestigio del Teatro alla Scala.

Le parole di Frédéric Olivieri, in conclusione, esprimono l’augurio di un percorso ricco di successi artistici e di maturazione umana, confermando che Navrin Turnbull non è solo un ballerino di straordinario talento, ma anche una persona dotata di qualità eccezionali, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della danza.

La sua storia è un esempio di come il talento, la passione e la dedizione possano condurre a risultati straordinari, aprendo nuove prospettive per il futuro del balletto.