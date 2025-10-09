Umberto Orsini, laurea magistrale Honoris Causa all’IULM

L’Università Iulm di Milano si appresta a celebrare un momento di profondo significato per il panorama culturale italiano, conferendo la prestigiosa Laurea Magistrale Honoris Causa in Televisione, Cinema e New Media all’eclettico Umberto Orsini.

La scelta, che testimonia il riconoscimento del suo impatto duraturo e innovativo sulle arti performative e audiovisive, si inserisce nel solenne contesto della Giornata dello Spettacolo, prevista per il 17 ottobre.

Questa cerimonia, oltre a rappresentare un onore per il destinatario, costituisce un’occasione per l’Iulm di affermare il proprio impegno verso la valorizzazione di figure che hanno saputo interpretare, con audacia e maestria, l’evoluzione del linguaggio artistico italiano.

Umberto Orsini, attore, drammaturgo, regista e direttore artistico, incarna perfettamente questa evoluzione, attraversando con disinvoltura e profondità i confini tra teatro, cinema e televisione, sperimentando nuove forme espressive e dialogando con il pubblico attraverso narrazioni complesse e stimolanti.

La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, testimonia una ricerca costante di nuove strade e un’incessante volontà di innovare, rompendo gli schemi tradizionali e aprendo nuove prospettive interpretative.

La rettrice Valentina Garavaglia, figura di spicco nel mondo accademico milanese, presiederà la cerimonia, affiancata dal presidente di Agis, Francesco Giambrone, ente promotore e sostenitore della cultura dello spettacolo.

La presenza di personalità di tale rilievo sottolinea l’importanza dell’evento e la sua rilevanza per l’intera comunità accademica e artistica.

La Laudatio, il discorso celebrativo che ne esalterà le virtù e l’importanza per il settore, sarà affidata a Claudio Longhi, direttore del Piccolo Teatro di Milano, istituzione di primaria importanza nel panorama teatrale italiano e internazionale.

Longhi, con la sua profonda conoscenza del teatro e della cultura contemporanea, saprà offrire una lucida e appassionata analisi del percorso artistico di Orsini, delineandone l’impatto sulla scena nazionale e le sue potenzialità per il futuro.

La cerimonia si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che ammirano la creatività e l’innovazione nel mondo dello spettacolo, un tributo a un artista che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella storia della cultura italiana.

L’evento rappresenterà non solo un riconoscimento individuale, ma anche una celebrazione della vitalità e della capacità di trasformazione dell’arte nel nostro Paese.