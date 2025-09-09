X Factor inizia la nuova stagione

L’inizio della nuova stagione scolastica si fonde con l’esordio di X Factor, un connubio simbolico che segna il passaggio di testimone tra l’istruzione formale e l’esplorazione artistica.

La presentazione, avvenuta in un contesto vibrante come la palestra del liceo Boccioni a Milano, ha visto una platea di studenti e giornalisti accogliere i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, affiancati dalla carismatica Giorgia, confermata nel ruolo di conduttrice.

L’esperienza di Giorgia, nel ruolo di guida per i giovani talenti, si è rivelata un percorso di crescita.

Riconoscendo l’iniziale timore e la grande responsabilità che l’incarico comportava, ha espresso un’evoluzione nel suo approccio: il suo compito, ora percepito, è quello di accompagnare e sostenere i ragazzi, offrendo un supporto sincero e mirato.

Questa consapevolezza si traduce in un impegno concreto per offrire spunti e feedback costruttivi, navigando le sfide e le opportunità che il percorso musicale offre.

X Factor, prodotto Sky Original e Fremantle, si appresta a riaccendere i riflettori su nuovi talenti, riproponendo la consueta formula: una fase di casting intensiva, seguita dalle audizioni che rappresentano il primo tassello di un viaggio lungo e impegnativo.

Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment Sky, ha confermato l’apice della competizione: una finale spettacolare in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, un evento che promette emozioni intense e una celebrazione della musica italiana.

L’entusiasmo per la nuova stagione si è concretizzato anche con il successo del “X Factor – The Party”, un evento inaugurale che ha invaso l’Ex Macello di Milano.

L’evento ha offerto al pubblico un assaggio della dinamicità dello show, con la presenza del cast della nuova edizione affiancato da voci che hanno segnato le stagioni passate: Mimì Caruso, vincitrice dell’edizione 2024, la band i Les Votives e Maria Tomba, figura di spicco nel 2023.

Questa vetrina ha rappresentato un punto di incontro tra il passato, il presente e il futuro di X Factor, proiettando un’immagine di innovazione, crescita e talento emergente.

L’atmosfera festosa ha anticipato l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di promesse e di nuove scoperte musicali, destinato a coinvolgere e appassionare il pubblico italiano.