Zara Colombo: Tango, un viaggio tra suoni e radici.

“Tango” si rivela un’immersione sonora e visiva nell’anima di un duo musicale, Zara Colombo, un progetto artistico nato dall’incontro tra Zara C.

Massaro e Luca Massaro.

Il singolo, pubblicato da Sugar Music e accompagnato da un videoclip suggestivo diretto dai due artisti, è più di una canzone: è un viaggio emozionale, un’esplorazione delle radici e delle speranze che si intrecciano nel tessuto delle relazioni familiari.

La genesi del brano affonda le sue origini in un immaginario geografico vasto e significativo, un ponte tra la maestosità della Patagonia, il fervore culturale di Buenos Aires e l’eleganza milanese.

“Tango” emerge da un pianoforte antico, testimone silenzioso di storie familiari, un oggetto carico di memoria che risuona con le note del presente.

Il videoclip, prodotto da Dumbo Gets Mad e girato tra Argentina e Brasile, non è una semplice illustrazione del brano, ma un vero e proprio racconto visivo.

Le immagini danzano tra paesaggi naturali mozzafiato e scorci urbani pulsanti di vita, catturando l’essenza di un’esperienza artistica profondamente radicata nel territorio.

I protagonisti, Zara C.

Massaro e Luca Massaro, appaiono come figure evocative, immerse nella musica e nel paesaggio, comunicando un senso di autenticità e connessione.

Il titolo “Tango” racchiude in sé una narrazione complessa, un’allegoria delle dinamiche familiari segnate da fragilità e perdita di armonia.

Il brano non si limita a raccontare una storia personale, ma si propone come uno specchio che riflette le esperienze universali di tutte le famiglie, invitando l’ascoltatore a confrontarsi con le proprie radici e i propri affetti.

La struttura del brano introduce i membri della famiglia nei versi, creando un affresco emotivo vivido e toccante.

L’identità visiva del duo, preannunciata attraverso i canali social, si rivela un elemento cruciale del progetto artistico, un immaginario riconoscibile che anticipa l’esperienza sonora e visiva offerta da “Tango”.

Questa coerenza estetica contribuisce a creare un’atmosfera avvolgente e coinvolgente per l’ascoltatore.

Il pubblico avrà l’opportunità di vivere “Tango” in dimensione live durante uno speciale showcase in occasione de La Notte dei CBCR, presso il Circolo Magnolia di Milano, un evento che promette di essere un’esperienza emozionante e memorabile, un’occasione per immergersi completamente nel mondo sonoro e visivo di Zara Colombo.

Il brano si propone come un invito a riflettere sulle nostre storie, le nostre relazioni e la ricerca di un’armonia perduta.