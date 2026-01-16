Zegna: Eredità di Stile, un Futuro di Eleganza Duratura

Zegna: Un Guardaroba Eredità, un Futuro di Eleganza DuraturaLa Milano Men’s Fashion Week si è aperta con una sfilata Zegna che trascende la semplice presentazione di una collezione.

Piuttosto, si configura come un’immersione nel cuore dell’identità di una maison, un racconto intessuto di storia, valori familiari e un approccio radicalmente nuovo al concetto di abbigliamento maschile.

L’allestimento, all’interno del Palazzo del Ghiaccio, ha creato un’atmosfera suggestiva: un imponente armadio, come un santuario del guardaroba, affiancato da sedute d’epoca e tappeti persiani, rivelando un tesoro di capi provenienti dalle collezioni personali di quattro generazioni della famiglia Zegna.

Un elemento centrale è rappresentato dalla teca che custodisce il “N1”, il primo abito realizzato su misura per il fondatore, il conte Ermenegildo Zegna, un simbolo tangibile dell’impegno verso l’artigianalità e la durabilità che da allora caratterizza il brand.

Questo non è un mero artificio scenico: Gildo Zegna, nel suo percorso professionale, ha attinto proprio da quelle risorse, indossando capi appartenuti al padre e al nonno, un’esperienza che ha infuso in lui una profonda consapevolezza dell’importanza della sicurezza e dell’autenticità che l’abbigliamento può conferire.

L’ingresso della quarta generazione, Edoardo e Angelo, nominati co-Ceo, consolida questo legame imprescindibile con il passato, proiettandolo verso un futuro che celebra la continuità e l’evoluzione.

Alessandro Sartori, direttore creativo, sottolinea come questo guardaroba storico, un archivio di migliaia di capi, non sia un semplice deposito di vestiti, ma il luogo in cui le storie vengono preservate e tramandate.

La nuova collezione per l’inverno che verrà è nata proprio da questa visione, con l’ambizione di creare capi destinati a durare nel tempo, oggetti da condividere, scambiare, ereditare.

La qualità impeccabile dei tessuti, tracciati con cura e trasparenza, e le lavorazioni artigianali che permettono modifiche e adattamenti, contribuiscono a questa filosofia.

La possibilità di adattare una giacca o un cappotto per un figlio o un nipote, incarnare un’eredità sartoriale, è un valore aggiunto che distingue Zegna.

Il cliente Zegna non è un consumatore impulsivo, bensì un collezionista che apprezza la qualità, la storia e l’unicità.

Questa prospettiva si traduce in un’esperienza d’acquisto personalizzata, con appuntamenti one to one esclusivi presso Villa Zegna, dove i clienti più affezionati potranno acquistare la collezione in passerella guidati da stylist e sarti.

La collezione si articola attorno a capi iconici, come il cappotto, declinato in tre lunghezze e nella nuova versione doppiopetto orizzontale, che permette di modulare la silhouette.

Blazer in lana e cashmere, pantaloni morbidi, mocassini scamosciati, camicie e cravatte, polo: un guardaroba versatile che celebra l’eleganza senza tempo.

La giacca “Conte”, omaggio al fondatore, si presenta in versione da sera, interpretata con una camicia a collo alto, un simbolo di raffinatezza e di continuità con le origini.

Zegna non offre semplicemente abiti, ma un’esperienza, un’eredità, un modo di vivere l’eleganza che trascende le mode passeggere.