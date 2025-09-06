Addio Alfredo Ambrosetti: un lascito per l’Italia.

La comunità intellettuale e imprenditoriale italiana piange la scomparsa di Alfredo Ambrosetti, figura di riferimento nel panorama del dibattito economico e culturale del nostro paese.

Ambrosetti, architetto di un’esperienza unica come il Forum di Cernobbio, si è spento lasciando un’eredità di profonda rilevanza e un vuoto incolmabile.

Il Forum, giunto quest’anno alla sua 51° edizione e ospitato nell’elegante cornice di Villa d’Este sul lago di Como, testimonia la visione e la perseveranza di Ambrosetti.

Nato nel 1973, il Forum non è semplicemente un evento, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di prospettive e un luogo privilegiato per l’analisi dei cambiamenti globali.

Alfredo Ambrosetti, con il suo acuto spirito di osservazione e la sua innata capacità di sintesi, ha saputo creare un format in grado di attrarre leader del mondo politico, economico, scientifico e culturale.

Il Forum di Cernobbio si è distinto per la sua capacità di anticipare trend e di stimolare il dibattito su temi cruciali per il futuro dell’Italia e del mondo.

Dalle trasformazioni tecnologiche all’evoluzione dei mercati finanziari, dalle sfide demografiche alle implicazioni geopolitiche, il Forum ha offerto un’analisi profonda e multidisciplinare, promuovendo il confronto tra diverse scuole di pensiero e incentivando la ricerca di soluzioni innovative.

Il suo approccio, lontano dalle logiche del mero consenso, si è caratterizzato per la ricerca della verità, anche quando scomoda o impopolare.

Ambrosetti ha sempre incoraggiato il dissenso costruttivo, convinto che il progresso derivi dalla capacità di mettere in discussione le certezze e di guardare al futuro con spirito critico e propositivo.

La 51° edizione del Forum, che si celebra proprio ora, assume un significato ancora più profondo, diventando un momento di riflessione sul percorso compiuto e un’occasione per onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla promozione del sapere e al miglioramento del nostro paese.

Il suo lascito non si esaurisce nella realizzazione di un evento di successo, ma si estende alla creazione di una comunità di pensiero e di azione, impegnata a costruire un futuro più prospero e sostenibile.

La sua assenza si sentirà profondamente, ma il Forum di Cernobbio, fedele al suo spirito, continuerà a essere un punto di riferimento essenziale per il dibattito intellettuale italiano.

La sua visione, la sua passione e la sua profonda umanità rimarranno un’ispirazione per le generazioni future.