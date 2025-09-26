Addio Pasquale Pistorio, gigante dell’elettronica italiana.

Pasquale Pistorio, figura di spicco nell’ingegneria italiana e leader indiscusso nel panorama globale della microelettronica, si è spento a 89 anni.

La sua scomparsa, comunicata ufficialmente da StMicroelectronics, segna la fine di un’esistenza dedicata all’innovazione e alla profonda trasformazione di un’azienda che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo tecnologico del nostro tempo.

Pistorio non fu semplicemente un amministratore delegato, ma un vero e proprio architetto di un’era.

La sua visione lungimirante, abbinata a una solida preparazione tecnica e a una capacità straordinaria di interpretare le dinamiche del mercato, permise la metamorfosi di Sgs-Thompson, un’azienda allora in difficoltà, in StMicroelectronics, un colosso del settore.

La sua leadership fu caratterizzata da una strategia audace: l’integrazione verticale, un concetto allora innovativo che implicava il controllo dell’intera filiera produttiva, dalla progettazione alla produzione di chip.

Questa scelta strategica, lungi dall’essere una mera operazione finanziaria, rappresentò una scommessa sul futuro dell’elettronica, una convinzione profonda che la competitività di un’azienda dipendesse non solo dalla capacità di innovare, ma anche dalla capacità di gestire i costi e di garantire la qualità lungo l’intera catena del valore.

Pistorio comprese che la microelettronica, sempre più presente nella vita quotidiana, dall’automotive all’aerospaziale, dall’energia alla sanità, richiedeva un approccio olistico e una gestione integrata.

La sua eredità va al di là dei bilanci e dei profitti.

Pistorio ha incarnato un modello di leadership basato sulla meritocrazia, l’attenzione al capitale umano e la promozione di una cultura aziendale orientata alla ricerca e allo sviluppo.

Sotto la sua guida, StMicroelectronics ha sviluppato tecnologie all’avanguardia, contribuendo in modo significativo all’evoluzione dei sistemi embedded, dei sensori, dei semiconduttori di potenza e delle soluzioni per la connettività.

La sua visione si estese anche alla cooperazione internazionale.

La creazione di un’azienda multinazionale, con sedi e stabilimenti in Europa, America e Asia, non fu solo una scelta economica, ma una volontà di creare un ponte tra culture diverse e di favorire lo scambio di competenze e conoscenze.

Pistorio promosse attivamente la ricerca di collaborazioni strategiche con università e centri di ricerca, creando un ecosistema favorevole all’innovazione.

La scomparsa di Pasquale Pistorio lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell’ingegneria e dell’industria italiana.

La sua storia rappresenta un esempio di come la visione, la determinazione e la capacità di innovare possano trasformare un’azienda e contribuire a plasmare il futuro della tecnologia.

Il suo lascito continuerà a ispirare le future generazioni di ingegneri e imprenditori, ricordando che la vera leadership si misura non solo dai risultati economici, ma anche dall’impatto positivo che si lascia nel mondo.