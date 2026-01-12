AI e Reputazione: La Banca d’Italia Rivoluziona il Credito.

L’introduzione del rapporto 73-Misp del 8 gennaio, emanato dalla Banca d’Italia nel contesto di Basilea 4 e con crescente attenzione alla sostenibilità, apre una nuova era per il sistema produttivo italiano.

L’integrazione, all’interno del sistema Icas, di sofisticati modelli di intelligenza artificiale e di tecniche di Intelligenza Artificiale Spiegabile (XAI) per la valutazione del merito creditizio delle imprese non finanziarie, non è un mero aggiornamento tecnologico, ma una trasformazione radicale nell’approccio alla gestione del rischio e alla valutazione del valore aziendale.

Come osservato da Pier Domenico Garrone, fondatore de Il Comunicatore Italiano e figura chiave nello studio interdisciplinare sul rapporto tra ‘Potere e Intelligenza Artificiale’ insieme a Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato, questo segna un punto di svolta.

La novità più significativa risiede nell’avvio di un processo di formalizzazione e quantificazione della dimensione reputazionale, elevandola a elemento costitutivo del bilancio informativo.

Tradizionalmente relegata a variabile qualitativa, la reputazione aziendale – intesa come la percezione collettiva dell’affidabilità, dell’etica, della responsabilità sociale e dell’eccellenza operativa – viene ora immessa nel circuito della valutazione finanziaria.

Questo significa che istituti bancari e clientela potranno accedere a metriche oggettive che rendono osservabili i fattori reputazionali, trasformando la cura dell’immagine da esercizio di comunicazione a leva economica concreta nelle relazioni di credito.

L’implicazione per le aziende è profonda.

Si passa da una gestione della comunicazione spesso fine a sé stessa, incentrata sull’estetica e sulla percezione superficiale, a una valorizzazione strategica di un patrimonio informativo che incide direttamente sulla solidità finanziaria e sulla capacità di garantire la continuità aziendale.

La reputazione, dunque, non è più un accessorio, ma un asset fondamentale da proteggere, coltivare e monitorare costantemente.

Questo richiede un cambiamento culturale e organizzativo, che coinvolge tutti i livelli aziendali e che implica un’integrazione sempre più stretta tra le funzioni di comunicazione, marketing, operations e risk management.

L’evoluzione del sistema di valutazione del merito creditizio, basato sull’integrazione della dimensione reputazionale, potrebbe generare effetti dirompenti anche nel settore assicurativo.

Garrone ipotizza una possibile differenziazione delle polizze sulla reputazione, che distinguerebbe i costi di ripristino della reputazione danneggiata dai costi di risarcimento di un danno quantificabile in termini monetari.

Questo implica una maggiore consapevolezza del valore della reputazione e una gestione proattiva del rischio reputazionale, con la potenziale adozione di strumenti assicurativi mirati a proteggere le aziende da eventi che potrebbero comprometterne l’immagine e la credibilità.

La capacità di quantificare e mitigare il rischio reputazionale diventerà, quindi, un elemento chiave per la competitività e la sostenibilità delle imprese nel panorama economico italiano.

In definitiva, l’innovazione introdotta dal rapporto 73-Misp rappresenta un passaggio cruciale verso un’economia più trasparente, responsabile e orientata alla creazione di valore a lungo termine.