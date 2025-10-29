Amplifon: Crescita Moderata e Resilienza nei Primi 9 Mesi 2025

Amplifon presenta i risultati dei primi nove mesi del 2025, delineando un quadro di crescita moderata e resilienza in un contesto di mercato complesso.

I ricavi consolidati si attestano a 1,7 miliardi di euro, segnando un incremento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, un dato che riflette la capacità del Gruppo di navigare in un panorama economico ancora segnato da incertezze e da una crescita del settore uditivo inferiore alle medie storiche.

Il risultato netto, corretto per elementi non ricorrenti (adjusted net profit), si posiziona a 109,6 milioni di euro, evidenziando una diminuzione rispetto ai 134,3 milioni del periodo precedente.

Questa variazione, pur rilevante, va interpretata nel contesto di investimenti strategici volti a rafforzare la posizione di Amplifon nel lungo termine.

L’Ebitda (margine operativo lordo), indicatore chiave della redditività operativa, si attesta a 395 milioni di euro, con una leggera riduzione dell’incidenza sui ricavi, che si riduce al 22,7% rispetto al 23,6% del 2024.

Questa leggera contrazione riflette, in parte, gli investimenti in espansione geografica e in innovazione tecnologica, considerati cruciali per la sostenibilità della crescita futura.

Un elemento significativo è rappresentato dalle acquisizioni realizzate nel corso dei nove mesi, per un valore complessivo di circa 59 milioni di euro.

Amplifon ha incrementato la propria presenza in mercati strategici come Francia, Germania, Polonia, Stati Uniti e Cina, attraverso l’acquisizione di circa 230 centri acustici.

Queste operazioni mirano a consolidare la rete distributiva e ad accedere a nuovi segmenti di clientela, rafforzando la capacità di offrire soluzioni complete e personalizzate.

Il terzo trimestre del 2025 mostra segnali di ripresa, con ricavi pari a 563,3 milioni di euro, in crescita del 2,4%.

L’Ebitda, tuttavia, registra un calo a 107,3 milioni di euro, e anche l’utile netto diminuisce rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questa flessione, pur temporanea, è attribuibile a fattori congiunturali e a una base comparativa particolarmente elevata.

Guardando al futuro, Amplifon conferma previsioni positive per il 2025, stimando una crescita dei ricavi consolidati tra il 2% e il 2,5% a cambi costanti e un margine Ebitda intorno al 23%.

La società si dimostra fiduciosa nelle proprie prospettive di sviluppo, puntando su una crescita profittevole e sostenibile nel medio termine, supportata da un’innovazione continua e da un focus sulla centralità del paziente.

Il CEO Enrico Vita sottolinea l’andamento positivo dei ricavi nel terzo trimestre, con un significativo miglioramento rispetto al periodo precedente e un ritorno alla crescita organica rispetto allo scorso anno.

Questa performance positiva testimonia la capacità del Gruppo di adattarsi alle dinamiche del mercato e di intercettare le nuove esigenze dei consumatori, confermando il ruolo di leader nel settore dell’audiologia.

L’attenzione rimane focalizzata sull’eccellenza del servizio e sulla creazione di valore per gli stakeholder.