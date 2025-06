Amplifon, nuova emissione *sustainability-linked*: un miliardo per la sostenibilità.

Amplifon consolida il suo impegno verso la sostenibilità e rafforza la sua solida posizione finanziaria con una nuova emissione di finanziamento *sustainability-linked* da 75 milioni di euro, strutturata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Questo strumento finanziario, con una durata quinquennale e modalità di rimborso graduale, si aggiunge a un crescente portafoglio di finanziamenti legati a performance ESG, raggiungendo un totale di 600 milioni di euro nell’ultimo anno e superando complessivamente la soglia del miliardo di euro.L’operazione rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione della strategia di Amplifon, che integra sempre più i principi ambientali, sociali e di governance (ESG) non solo nelle operazioni aziendali, ma anche nella gestione finanziaria. L’esito positivo rispetto a specifici target di sostenibilità, misurati attraverso indicatori chiave del piano di sostenibilità aziendale, si tradurrà in un meccanismo di revisione del tasso di interesse applicato al finanziamento, incentivando così la costante e tangibile progressione delle iniziative sostenibili.Questo nuovo finanziamento, ottenuto a condizioni particolarmente vantaggiose, non solo contribuisce a ottimizzare la liquidità di Amplifon, ma diversifica anche le fonti di finanziamento disponibili e allunga la scadenza media del debito, migliorando ulteriormente la flessibilità finanziaria del Gruppo. La scelta di uno strumento *sustainability-linked* testimonia l’adesione di Amplifon a un modello di business responsabile, che considera il valore non solo economico, ma anche il valore generato per la società e l’ambiente.L’iniziativa si allinea perfettamente con la strategia “Growing the Difference” di Intesa Sanpaolo, una visione ambiziosa che mira a mobilitare risorse significative – 150 miliardi di euro – a supporto di progetti e attività sostenibili a livello globale entro il 2027. Questo finanziamento sottolinea l’impegno reciproco di entrambe le istituzioni verso una transizione economica più equa e sostenibile, con un focus particolare sull’innovazione e sull’adozione di pratiche commerciali responsabili. La partnership evidenzia come il mercato finanziario stia sempre più premiando le aziende che dimostrano un reale impegno verso la sostenibilità, creando un circolo virtuoso di investimenti responsabili e crescita duratura.