Amplifon: Un Ecosistema Globale al Servizio delle Persone e dell’Innovazione.

Amplifon: un ecosistema umano globale al servizio dell’udito e dell’innovazione.

Amplifon, leader mondiale nel settore dell’apparecchi acustici e dei servizi correlati, incarna un modello di business incentrato sulle persone, non solo come clienti, ma anche come elementi vitali del suo successo.

La forza trainante del Gruppo risiede in un capitale umano diversificato e dinamico, che si estende su 26 nazioni e cinque continenti, rappresentando un mosaico di oltre 100 nazionalità.

Questa ricchezza culturale e di competenze non è casuale, ma il risultato di una strategia intenzionale volta a promuovere l’inclusione e l’innovazione.

L’età media dei dipendenti, inferiore ai 40 anni, testimonia l’impegno di Amplifon nel favorire il ricambio generazionale e l’introduzione di nuove prospettive.

La prevalenza femminile, che costituisce oltre il 70% della forza lavoro, sottolinea l’attenzione all’equità di genere e la capacità di attrarre e valorizzare talenti femminili.

Questo equilibrio demografico non è solo un dato statistico, ma un fattore determinante per la creazione di un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.

L’azienda investe costantemente nello sviluppo professionale dei propri collaboratori, garantendo un percorso formativo annuale di almeno tre giornate dedicate all’aggiornamento delle competenze e alla crescita personale.

Questo impegno si traduce in una maggiore professionalità del personale, in grado di offrire un servizio sempre più efficiente e personalizzato ai clienti.

Il riconoscimento di “Global Top Employer 2026” da parte di un ente indipendente a livello mondiale, un traguardo raggiunto con un anno di anticipo rispetto agli obiettivi di sostenibilità, rappresenta la consacrazione di questo approccio centrato sulle persone.

Essere l’unica azienda italiana a ricevere tale prestigioso riconoscimento a livello globale posiziona Amplifon come benchmark internazionale nell’ambito della gestione delle risorse umane.

L’estensione della certificazione all’area Asia Pacifico, a complemento di quelle già ottenute in Europa, Nord America e America Latina, dimostra l’ambizione di Amplifon di raggiungere standard di eccellenza a livello globale.

Enrico Vita, CEO di Amplifon, sottolinea come la certificazione sia il frutto di un impegno costante nello sviluppo delle persone, in linea con i valori aziendali e tradotto in una missione concreta: migliorare la qualità della vita dei clienti.

Giovanni Buonajuto, Chief HR Officer, esprime orgoglio per aver raggiunto questo traguardo, evidenziando come Amplifon si confermi punto di riferimento globale per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti, un elemento cruciale per il futuro del Gruppo e per il suo ruolo di leader nel settore.

Questo approccio non è solo un investimento nel capitale umano, ma un fattore di competitività e di crescita sostenibile, capace di generare valore per l’azienda, per i dipendenti e per la comunità.