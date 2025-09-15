Appiano Gentile: Due Colonne per la Mobilità Elettrica

Appiano Gentile all’avanguardia: due nuove infrastrutture per la mobilità elettrica, un investimento nel futuro sostenibileIl Comune di Appiano Gentile consolida il suo impegno verso la transizione ecologica con l’attivazione di due nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, posizionate strategicamente nel parcheggio di via Salita Antica Pieve.

Quest’iniziativa, inserita nel più ampio progetto “RicaricACI”, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema di mobilità sostenibile nel territorio provinciale.

L’iniziativa, promossa dall’Automobile Club di Como in sinergia con Atlante Italia, mira a superare le attuali criticità infrastrutturali che frenano l’adozione diffusa dei veicoli elettrici.

Le due stazioni, una da 22 kW per la ricarica lenta e una da 60 kW per la ricarica rapida, rispondono alle diverse esigenze degli utenti, garantendo flessibilità e velocità nell’approvvigionamento energetico.

La realizzazione tecnica è stata affidata all’ATI Atlante-Cicalese Impianti, un consorzio specializzato in soluzioni impiantistiche innovative e rispettose dell’ambiente.

Il progetto “RicaricACI”, un’audace sperimentazione a livello nazionale nell’ambito della rete ACI, non si limita all’installazione di semplici punti di ricarica.

Esso aspira a costruire una rete capillare e accessibile a tutti, contribuendo a ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo di un turismo più responsabile.

Il Presidente dell’ACI Como, Enrico Gelpi, sottolinea come questo progetto si configuri come un connubio tra la tradizione dell’ACI nella promozione della mobilità e una visione orientata al futuro, dove le nuove tecnologie diventano strumenti accessibili e diffusi, sostenuti da un modello finanziario che alleggerisce il peso sulle amministrazioni comunali e offre vantaggi specifici per i soci ACI e i residenti di Appiano Gentile.

Il Sindaco Fabrizio Luigi Rusconi conferma l’allineamento di questa iniziativa con le politiche ambientali perseguite dal Comune, testimoniando un impegno costante verso la sostenibilità ambientale e la transizione energetica, elementi cruciali per la creazione di un territorio più resiliente e vivibile.

Questa visione si proietta verso il futuro, con l’obiettivo di integrare pratiche innovative che favoriscano la riduzione dell’impronta ecologica e promuovano la consapevolezza ambientale tra i cittadini.

Niccolò Aiazzi, Head of Site Acquisition Atlante Italia, esprime la volontà di Atlante di consolidare il proprio ruolo attivo nella rivoluzione della mobilità elettrica, attraverso la realizzazione di infrastrutture che uniscono efficienza, capillarità e semplicità d’uso.

L’app myAtlante, disponibile per i dispositivi mobili, permette agli utenti di accedere a tariffe agevolate e gestire in modo intuitivo i processi di ricarica, facilitando l’esperienza complessiva.

L’attivazione di queste nuove colonnine di ricarica a Appiano Gentile non è semplicemente un’infrastruttura aggiuntiva, ma un investimento strategico nel futuro della mobilità, un segnale tangibile dell’impegno del territorio verso un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo.

Si tratta di una risorsa preziosa per la comunità, un incentivo per l’adozione di veicoli elettrici e un contributo concreto alla costruzione di un ambiente più sano e accogliente per le generazioni future.