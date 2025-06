Arabia Saudita, l’Italia nel mirino: opportunità di business a Riyadh

L’Arabia Saudita si configura oggi come un’arena economica in rapida espansione, un motore di crescita globale che attrae investimenti e opportunità commerciali su scala internazionale. In questo contesto, l’Italia si posiziona come partner strategico, consolidando la propria presenza con una quota di mercato pari al 3,5% delle importazioni saudite, un dato che testimonia la solida relazione commerciale tra i due paesi.L’annuncio di “Host Arabia”, la versione locale della prestigiosa fiera milanese “Host”, dedicata all’ospitalità e al settore della ristorazione, sottolinea ulteriormente questa crescente collaborazione. L’evento, che si terrà a Riyadh dal 15 al 17 dicembre 2025, in sinergia con “Saudi Horeca”, si presenta come un ponte fondamentale per le imprese italiane desiderose di esplorare e conquistare questo mercato in fermento.La visione strategica “Vision 2030” dell’Arabia Saudita è il fulcro di questa trasformazione. Il piano ambizioso mira a diversificare l’economia nazionale, riducendo la dipendenza dal petrolio e proiettando il Regno tra le prime cinque destinazioni turistiche a livello mondiale. Questo obiettivo si traduce in una crescita esponenziale del settore dell’ospitalità, con l’incognita di raggiungere i 100 milioni di visitatori annuali e la realizzazione di 500.000 nuove camere d’albergo. Un investimento complessivo di 800 miliardi di dollari nel settore testimonia l’impegno e la portata di questa iniziativa.L’impatto di questa crescita è palpabile in un aumento significativo della domanda di soluzioni all’avanguardia in settori cruciali come forniture alberghiere, tecnologie innovative, design d’interni e servizi di alta qualità. Il “Made in Italy”, rinomato per la sua eccellenza, la sua creatività e la sua affidabilità, si presenta come un elemento distintivo capace di soddisfare queste esigenze e di contribuire attivamente al successo del piano “Vision 2030”. La partecipazione a “Host Arabia” offre alle imprese italiane un’opportunità unica per presentare le proprie competenze, stringere partnership strategiche e consolidare la propria posizione in un mercato in piena evoluzione, segnando un capitolo significativo nella cooperazione economica italo-saudita.