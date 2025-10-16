Armani, cambio al vertice: Marsocci nuovo AD

Il Gruppo Armani ha annunciato una significativa riorganizzazione dei suoi vertici con la nomina di Giuseppe Marsocci a Amministratore Delegato, una decisione che segna una nuova fase nell’evoluzione strategica del marchio.

L’ingresso di Marsocci, con effetto immediato, è stato formalizzato dal Consiglio di Amministrazione, che lo ha accolto in seno al suo organico, riconoscendo una figura interna profondamente radicata nella cultura aziendale.

Giuseppe Marsocci, che vanta un percorso professionale ventennove anni all’interno del Gruppo Armani, ha ricoperto in precedenza il ruolo di CEO delle operazioni americane, un incarico che gli ha offerto una visione globale del mercato e una comprensione approfondita delle dinamiche internazionali del lusso.

Dal 2019, il suo coinvolgimento è stato ancora più diretto, affiancando il fondatore Giorgio Armani nella gestione complessiva del business, in qualità di Vice Direttore Generale e Global Chief Commercial Officer.

Questo periodo cruciale gli ha permesso di acquisire una conoscenza intima dei processi decisionali e delle aspirazioni del gruppo.

La proposta di Marsocci, recepita all’unanimità dalla Fondazione Armani, testimonia la fiducia che il fondatore e la famiglia ripongono nelle sue capacità di leadership e nella sua visione per il futuro del marchio.

In questo nuovo ruolo, Marsocci riporterà al Consiglio di Amministrazione, presieduto da Leo Dell’Orco, che manterrà la sua guida strategica.

Un ulteriore elemento di rinnovamento è rappresentato dall’assegnazione del ruolo di Vice Presidente al CdA a Silvana Armani, segnale di un impegno rafforzato nella continuità del patrimonio culturale e stilistico del Gruppo.

Questa transizione, più che una semplice sostituzione, rappresenta un passaggio generazionale e una riaffermazione della volontà di coniugare l’esperienza consolidata con una visione moderna e proiettata verso il futuro.

Si tratta di una fase cruciale per il Gruppo Armani, chiamato a navigare in un panorama globale in rapida evoluzione, dove la sostenibilità, l’innovazione digitale e l’engagement con le nuove generazioni di consumatori assumono un’importanza sempre maggiore.

L’esperienza di Marsocci, maturata in ruoli chiave a livello globale, sarà fondamentale per guidare il Gruppo in questa complessa sfida, preservando l’eccellenza e l’unicità che da sempre contraddistinguono il marchio Armani.