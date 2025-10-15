ATM al 100% di International Metro Service: un passo verso l’espansione internazionale.

ATM, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, consolida la propria presenza internazionale e amplia il proprio portafoglio di servizi con l’acquisizione della quota di minoranza detenuta da Hitachi Rail STS in International Metro Service (IMS).

L’operazione segna un passaggio cruciale, portando ATM a detenere il 100% del capitale di IMS, società che, attraverso la sua controllata Metro Service A/S, fornisce servizi di operation e manutenzione per la rete metropolitana automatizzata di Copenaghen.Questo intervento strategico non si limita a una semplice acquisizione; rappresenta una conferma della fiducia di ATM nella capacità di IMS e Metro Service A/S di garantire un’elevata qualità operativa e di generare valore nel lungo periodo.

L’azienda milanese, infatti, è attiva a Copenaghen dal 2008, gestendo un sistema di trasporto pubblico all’avanguardia, riconosciuto a livello globale per la sua efficienza e innovazione.

La metropolitana di Copenaghen, con un traffico annuo di circa 130 milioni di passeggeri, è un elemento chiave per il gruppo ATM, non solo per la sua rilevanza economica, ma anche per il suo valore strategico nel consolidare l’expertise e la reputazione del gruppo nel settore delle infrastrutture di trasporto automatizzate.

L’operazione si inserisce in un contesto di investimenti mirati da parte di ATM, che punta a modernizzare la propria flotta e le proprie infrastrutture a Milano, sfruttando le sinergie e le opportunità di crescita offerte dalla sua attività internazionale.

La capacità di generare marginalità derivante dalla gestione del sistema di Copenaghen fornisce un solido sostegno finanziario per sostenere questi ambiziosi piani di sviluppo e consolidare la posizione di ATM come leader nel settore del trasporto pubblico integrato, capace di competere con successo a livello globale.

L’acquisizione di Hitachi Rail STS rappresenta dunque un tassello fondamentale in questa visione strategica, testimoniando l’impegno di ATM nell’innovazione, nell’efficienza e nell’espansione dei propri servizi oltre i confini nazionali.