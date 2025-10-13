ATM al top: Fitch Ratings eleva il rating, fiducia e futuro.

Il prestigioso riconoscimento di Fitch Ratings segna una tappa significativa per l’Azienda Trasporti Milanesi (ATM), che vede innalzato il proprio rating a lungo termine da ‘BBB’ a ‘BBB+’ con prospettiva stabile, unitamente a un upgrade del rating a breve termine da ‘F2’ a ‘F1’.

Questa revisione al rialzo non è un mero dettaglio tecnico, ma il risultato tangibile di una solida performance e di una visione strategica lungimirante.

L’analisi di Fitch colloca ATM in una posizione di eccellenza nel panorama europeo del trasporto pubblico, sottolineando la notevole robustezza del suo profilo finanziario.

Quest’ultimo si distingue per una stabilità paragonabile a quella delle realtà più solide del settore, un fattore cruciale in un contesto economico globalizzato e caratterizzato da volatilità.

La coerenza nella pianificazione industriale emerge come un elemento chiave, dimostrando la capacità di ATM di anticipare le dinamiche in evoluzione del mercato e le crescenti esigenze di una mobilità urbana sempre più complessa.

L’impegno di ATM verso la sostenibilità ambientale assume un ruolo sempre più rilevante, integrandosi pienamente nella strategia aziendale e alimentando la capacità di attrarre investimenti strategici mirati a modernizzare il parco veicolare e ad ottimizzare l’efficienza energetica.

La transizione ecologica non è più un’opzione, ma un imperativo, e ATM si dimostra pronta a rispondere a questa sfida con soluzioni innovative e responsabili.

La valutazione di Fitch conferma, inoltre, il ruolo strategico di ATM nel tessuto economico e sociale di Milano e dell’intera area europea.

L’azienda non è semplicemente un fornitore di servizi di trasporto, ma un motore di sviluppo, un elemento cruciale per la qualità della vita dei cittadini e un fattore di attrazione per investimenti e talenti.

Il riconoscimento consolida lo status di ATM come benchmark per le aziende di trasporto pubblico, in grado di generare valore non solo per l’azionista principale, il Comune di Milano, ma anche per l’intera collettività.

L’ottenimento di un rating “investment grade” – una qualifica che testimonia l’affidabilità e la solidità finanziaria – apre nuove prospettive per ATM, facilitando l’accesso a finanziamenti a condizioni più vantaggiose e rafforzando la fiducia degli investitori.

Questo risultato, lungi dall’essere un punto di arrivo, stimola ATM a proseguire il percorso di miglioramento continuo, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nel settore e di contribuire attivamente alla costruzione di una mobilità urbana più efficiente, sostenibile e inclusiva.

L’outlook stabile assegnato da Fitch riflette la fiducia dell’agenzia nella capacità di ATM di mantenere questi elevati standard di performance nel medio-lungo termine.