Azimut: Utile 2025 oltre le aspettative, crescita record e dividendi in aumento

Il Gruppo Azimut, forte di una performance dinamica e di una solida architettura finanziaria, proietta un risultato netto per l’esercizio 2025 che trascende le aspettative iniziali, stimato in maniera prudenziale oltre i 515 milioni di euro.

Questo dato, superiore al target precedentemente rivisto a novembre 2025, riflette la capacità del gruppo di navigare con successo in un contesto di mercato complesso e di tradurre strategie innovative in risultati tangibili.

La raccolta netta totale, elemento cruciale per la crescita futura, ha raggiunto i 32,1 miliardi di euro, un incremento esponenziale rispetto agli anni precedenti.

Tale cifra, quasi il doppio dei volumi del 2024 e ben quattro volte superiori a quelli del 2023, non solo supera l’intervallo di obiettivi prefissato tra 28 e 31 miliardi, ma rappresenta un primato storico per il Gruppo, testimoniando l’efficacia delle iniziative di marketing, della capacità di attrarre capitali e dell’elevata qualità dei servizi offerti.

L’eccezionale risultato sottolinea anche la crescente fiducia degli investitori nel modello di business di Azimut, caratterizzato da un approccio indipendente, orientato al cliente e focalizzato sull’innovazione tecnologica.

Guardando al futuro, il Consiglio di Amministrazione ha formulato obiettivi ambiziosi ma realistici per il 2026.

In uno scenario di mercato considerato stabile, Azimut prevede una raccolta netta totale di 10 miliardi di euro, supportata da una continua espansione geografica e dalla diversificazione dell’offerta di prodotti finanziari, e un utile netto di 550 milioni di euro, escludendo impatti di natura non operativa.

Questo percorso di crescita sostenuta sarà guidato da un’attenzione particolare all’ottimizzazione dei costi operativi, all’implementazione di nuove tecnologie e all’acquisizione di competenze specialistiche.

In linea con l’impegno verso gli azionisti, il CDA intende proporre un’incremento del dividendo ordinario relativo all’esercizio 2025, superando il payout ratio del 61% applicato sull’utile netto ricorrente dell’anno precedente, che aveva generato un dividendo di 1,75 euro per azione.

Questa decisione riflette la solida posizione finanziaria del Gruppo e la volontà di condividere i benefici della crescita con la comunità degli investitori, consolidando così il valore di lungo termine del titolo Azimut.

L’attenzione alla sostenibilità, integrata nel modello di business, rappresenta un ulteriore fattore di resilienza e di attrattività per gli investitori istituzionali e retail.