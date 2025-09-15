Banca Popolare di Sondrio: svolta con Bper, eletto il nuovo CdA

L’assemblea degli azionisti della Banca Popolare di Sondrio, caratterizzata da un’affluenza straordinariamente elevata – con l’85,93% del capitale rappresentato – ha sancito una fase cruciale nella sua evoluzione.

L’evento, culminato con l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, è giunto a seguito di un processo decisionale profondamente segnato dall’acquisizione di controllo da parte del Gruppo Bper Banca.

Quest’ultimo, con una partecipazione azionaria dell’80,69%, ha presentato delle liste di candidati che hanno riscosso un’approvazione pressoché unanime, ottenendo il consenso di oltre il 99,8% del capitale presente.

Questo risultato non è semplicemente una formalità amministrativa, ma riflette un disegno strategico di profonda portata.

L’ingresso del Gruppo Bper, con la sua solida base patrimoniale e la sua visione a lungo termine, segna un punto di svolta per la Popolare di Sondrio, istituto con una storia radicata nel territorio valtellinese ma che necessitava di un rafforzamento strutturale e di una prospettiva di crescita più ampia.

L’elezione del nuovo CdA, quindi, rappresenta l’inizio di un percorso di integrazione e di sviluppo che mira a preservare l’identità e le competenze della banca popolare, contestualmente aprendola a nuove opportunità di business e a un’ottimizzazione dei processi operativi.

Si prevede un’attenzione particolare alla valorizzazione del marchio Popolare di Sondrio, noto per la sua prossimità al cliente e la sua capacità di comprendere le esigenze delle piccole e medie imprese locali.

Parallelamente, l’integrazione con il Gruppo Bper dovrebbe consentire alla Popolare di Sondrio di accedere a una gamma più ampia di servizi finanziari e a una rete di filiali più estesa, ampliando il proprio raggio d’azione e migliorando l’offerta di prodotti e servizi per i clienti.

L’approvazione schiacciante delle liste presentate da Bper Banca testimonia una fiducia condivisa nell’operazione e nella capacità del nuovo CdA di guidare la banca verso un futuro di prosperità e sostenibilità.

Il processo di transizione, sebbene complesso, è visto come un’opportunità per rafforzare la presenza della Popolare di Sondrio nel panorama bancario italiano e per consolidare il suo ruolo di punto di riferimento per la comunità valtellinese.