Biffi alla guida di Assolombarda: focus su digitale e innovazione.

L’assemblea privata di Assolombarda ha designato Alvise Biffi a guidare l’organizzazione per il quadriennio 2025-2029, segnando una fase di rinnovamento e focalizzazione strategica per il tessuto imprenditoriale del territorio. La nomina di Biffi, figura di spicco nel panorama digitale e della sicurezza informatica, riflette una crescente consapevolezza dell’importanza cruciale di questi ambiti per la competitività delle imprese lombarde e nazionali.Biffi, laureato in economia aziendale presso l’Università Bocconi, incarna l’evoluzione del modello imprenditoriale contemporaneo. La sua esperienza come amministratore delegato di Secure Network, azienda da lui fondata e specializzata in offensive cyber security, testimonia la sua profonda competenza nella protezione degli asset digitali, un tema di primaria importanza nell’era della trasformazione digitale accelerata. Il suo percorso professionale, costellato da ruoli di crescente responsabilità – dalla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda alla presidenza di Piccola Industria sia a livello locale che nazionale – dimostra un solido impegno verso la crescita e l’innovazione del sistema industriale.Il nuovo consiglio di presidenza, un organo plurale e rappresentativo delle diverse anime del mondo imprenditoriale, affiancherà Biffi nella gestione e nell’indirizzo strategico di Assolombarda. La composizione del team, con figure di rilievo come Giulia Castoldi (Imprese Familiari), Paolo Gerardini (Credito, Finanza e Fisco), Arrigo Giana (Infrastrutture) e Nicoletta Luppi (Europa e Life Sciences), suggerisce un approccio multidisciplinare volto ad affrontare le sfide complesse che attendono il territorio. La delega a Nicola Monti per la transizione energetica, Alessandro Picardi per l’organizzazione di eventi di grande impatto come le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Agostino Santoni per l’istruzione e la ricerca, Marta Spinelli per il welfare e la sicurezza sul lavoro, Carlo Spinetta per l’organizzazione e lo sviluppo, Veronica Squinzi per l’internazionalizzazione e Giovanni Tronchetti Provera per la sostenibilità, indica una visione ampia e lungimirante che abbraccia le priorità del futuro.”Sono profondamente onorato della fiducia che l’assemblea di Assolombarda mi ha accordato”, ha dichiarato Biffi, sottolineando l’importanza del territorio che rappresenta, un “quadrilatero” economico capace di generare una quota significativa del Prodotto Interno Lordo nazionale. Questa affermazione non è solo un riconoscimento del peso economico del territorio, ma anche un appello alla responsabilità e all’impegno condiviso per garantire la prosperità e la competitività delle imprese locali in un contesto globale in continua evoluzione. L’era che si apre con la leadership di Biffi promette di essere un periodo di trasformazione e di crescita sostenibile per l’economia lombarda, con un focus particolare sull’innovazione, la digitalizzazione e l’integrazione di pratiche responsabili e inclusive.