Brembo a Le Mans: 50 Anni di Innovazione e Passione Racing

Cinquant’anni di passione, competizione e innovazione tecnologica si fondono nel traguardo della 93ª edizione della 24 Ore di Le Mans, con Brembo che celebra un anniversario storico come partner tecnologico ufficiale. Un’associazione prestigiosa che vede il gruppo, comprendente anche AP Racing e Öhlins, fornire soluzioni essenziali per la sicurezza e le performance di ogni singola vettura presente sulla griglia di partenza, un dato che testimonia la centralità di Brembo nel panorama automobilistico mondiale.Quest’anno, Le Mans non sarà solo teatro di una delle gare più iconiche del motorsport, ma anche vetrina per le ultime conquiste ingegneristiche di Brembo. Al centro dell’attenzione, il rivoluzionario sistema frenante per vetture GT, destinato a diventare standard nel FIA World Endurance Championship nel 2026. Questa innovazione rappresenta un salto di qualità nella tecnologia frenante, progettata per garantire prestazioni superiori e una maggiore affidabilità nelle condizioni estreme della competizione.Il Fan Village si trasformerà in un vero e proprio museo a cielo aperto con l’esposizione “50 Anni di Passione”, un percorso immersivo che ripercorre l’evoluzione tecnologica di Brembo, dalle prime applicazioni nel motorsport alle soluzioni all’avanguardia odierne. Un podcast esclusivo accompagnerà i visitatori in questo viaggio attraverso l’innovazione, svelandone i segreti e le sfide superate. L’esperienza sarà arricchita da contenuti interattivi e testimonianze di piloti e ingegneri che hanno contribuito a scrivere la storia di Brembo.Per gli appassionati che desiderano portare con sé un simbolo di questa partnership leggendaria, Brembo lancia una collezione speciale in edizione limitata, frutto della collaborazione con Kappa, brand iconico nel mondo del lifestyle e dell’abbigliamento tecnico. Un omaggio allo spirito racing e all’eccellenza ingegneristica che contraddistingue Brembo.“Raggiungere questo traguardo di cinquant’anni come partner tecnologico della 24 Ore di Le Mans rappresenta un motivo di immenso orgoglio per Brembo,” ha dichiarato Daniele Schillaci, CEO del Gruppo. “La presenza di una nostra soluzione in ogni vettura schierata a Le Mans dimostra l’importanza del nostro contributo alla sicurezza e alle prestazioni. Il motorsport è un banco di prova imprescindibile per sviluppare tecnologie innovative che poi vengono applicate a tutti i veicoli, guidati dalla nostra visione di un futuro con zero incidenti. Ogni sfida affrontata in pista ci spinge a superare i limiti del possibile, per offrire soluzioni sempre più sicure ed efficienti.”